Volkswagen Fox 2021 está mais seguro

Fox xtreme 2018 - (Foto: Divulgação)

A linha 2021 do Fox ganhou cinto de segurança de três pontos e apoio de cabeça central no banco traseiro. O hatch da Volkswagen recebeu também sistema Isofix para fixação de assentos infantis. O modelo está disponível em duas versões: Connect, tabelada a partir de R$ 54.060, e Xtreme, a R$ 59.630. Em ambas, o motor é o 1.6 flexível de até 104 cv e o câmbio é manual de cinco velocidades.

Entre os principais itens de série estão retrovisores e vidros com acionamento elétrico nas quatro portas, sensor de obstáculos na traseira, controle automático de velocidade, rodas de liga leve de 15 polegadas, central multimídia com tela de 6,5” (com Android Auto e Apple CarPlay) e volante multifuncional com comandos do som.