Volkswagen faz lançamento global do Nivus no Brasil

Desenho do protótipo do Nivus divulgado em comunicado internacional da Volkswagen - Foto: Divulgação/Assessoria

A Volkswagen faz no Brasil nesta quinta-feira, 28, o lançamento global on-line do Nivus, um SUV-cupê ou CUV (compact utility vehicle) projetado no Brasil sobre a plataforma global MQB do Grupo VW, que a fabricante também pretende produzir na Europa, possivelmente a partir de 2022. O novo modelo começa a ser fabricado na planta Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), ao lado de Polo, Virtus e Saveiro. A fábrica foi paralisada em março por causa da pandemia de coronavírus, retomou as atividades este mês em algumas áreas na terça-feira, 26, e reativa todos os setores, em um turno de trabalho, na segunda-feira, 1º de junho



O lançamento do Nivus, bem como o nome do modelo e o início de sua produção em maio deste ano, foi anunciado em dezembro do ano passado pelo presidente da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si. Apesar da paralisação das fábricas e dos transtornos e causados pela pandemia, a fabricante conseguiu manter o cronograma de lançamento do Nivus praticamente inalterado.



A apresentação do modelo será feita 100% on-line nesta quinta-feira para o mundo inteiro em português, espanhol e inglês, segundo anuncia o site internacional de imprensa da VW. A pré-venda do novo SUV-cupê compacto deve ser iniciada logo após o lançamento digital e as primeiras unidades devem chegar às concessionárias e aos primeiros compradores no decorrer de junho. Até o fim do ano a Volkswagen lança o Nivus na Argentina – segundo mercado a receber o carro – e em 2021 em outros países da América do Sul.

Ainda de acordo com o comunicado internacional da fabricante, "no longo prazo o novo modelo será lançado em nível internacional e uma versão europeia será vendida (...); o Nivus é um Volkswagen desenvolvido na América do Sul, ainda que também destinado a produção e vendas em outras regiões do mundo".



O Nivus é um dos últimos resultados do ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões da Volkswagen no Brasil entre 2017 e 2020, que envolve 20 lançamentos no período. O modelo inaugura um novo segmento, o de SUVs com linhas de cupê, e marca a estreia do VW Play, novo sistema de infoentretenimento multimídia da marca, também desenvolvido no Brasil.



Apesar de montado sobre uma versão compacta da plataforma global MQB, o Nivus estará entre os maiores modelos compactos do mercado. A VW adianta que o porta-malas é bastante generoso, com capacidade de 415 litros – quase igual aos 420 litros do T-Cross e pouco acima dos 393 litros do Chevrolet Tracker, que teoricamente ficam posicionados em segmento superior.