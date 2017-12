Volkswagen Amarok V6 2018 chega com preços a partir de R$ 187.710

Com preço de R$ 187.710, a Volkswagen Amarok 2018 agora chega com motor V6 3.0 TDI de 225 cv a 4.500 rpm - Divulgação

Com preço de R$ 187.710, a Volkswagen Amarok 2018 agora chega com motor V6 3.0 TDI de 225 cv a 4.500 rpm e 56,1 kgfm a partir de 1.500 rpm, equipada com transmissão automática de oito velocidades, além de tração nas quatro rodas. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos e máxima de 190 km/h. Esse propulsor vem com turbocompressor de geometria variável e injeção direta de combustível do tipo Common Rail.

De série, a Volkswagen Amarok V6 2018 vem com faróis bi-xênon com LEDs diurnos, quatro airbags, Isofix, sistema de freios pós-colisão, monitoramento de estacionamento, câmera de ré, freios a disco nas quatro rodas (a primeira do segmento), sistema ABS Off Road, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de descida e bloqueio eletrônico do diferencial.

Além disso, há também frenagem de emergência, volante multifuncional com paddle shifts, bancos em couro Vienna com sistema ergoComfort no assento do condutor, bancos dianteiros com ajustes elétricos de altura, multimídia Discover Media com tela sensível ao toque de 6,33 polegadas, navegador GPS, CD/SD/USB, Bluetooth, sistemas Google Android Auto (Waze e Maps) e Apple Car Play.

A picape da VW chega numa campanha de lançamento com pré-venda a partir desta terça (5) e dura até 20 de janeiro, a ação terá uma campanha de marketing com premiação para os clientes que participarem do processo de reserva, podendo assim ganhar vários acessórios para o modelo.

Com preço sugerido de R$ 187.710 na pré-venda, a Volkswagen Amarok V6 chega com o mesmo pacote da versão Highline, mas tendo como opcional apenas as roda de liga leve aro 19 polegadas Milford com pneus 255/55 R19 por R$ 2.720, mas inclusas nas 450 unidades disponíveis para quem encomendar o modelo, a partir de um sinal de R$ 10.000, que pode ser parcelado em cinco vezes. As vendas começam em 22 de fevereiro de 2018, quando haverá o lançamento nacional.

A pré-venda pode ser acessada através do site http://prevendaamarokv6.vw.com.br/, onde os interessados poderão participar de jogo temático de vídeo-game chamado “Arcade Amarok V6”, o que vai desafiar os participantes e também dar prêmios na forma de acessórios para o modelo. Os clientes que fizeram reservas terão acesso ao jogo de forma exclusiva a partir de 15 de janeiro. O gama consiste na colocação de um peso sobre a caçamba da Volkswagen Amarok V6 2018.

De janeiro a novembro, a Volkswagen Amarok emplacou 10.647 unidades, ficando assim em oitavo no segmento de comerciais leves. No mês passado, a picape feita em General Pacheco, Argentina, ficou em décima posição com 1.083 exemplares vendidos.