Vistorias veiculares só poderão ser feitas em credenciadas nas vésperas de Natal e Ano Novo

Na vistoria veicular são avaliadas as condições de conservação, manutenção, mudanças de características, numerações identificadoras e os documentos pertinentes à circulação e atos administrativos - Divulgação

As empresas credenciadas para vistoria veicular em Mato Grosso do Sul funcionarão nas vésperas de Natal, 24 de dezembro e de Ano Novo, 31 de dezembro, até às 12 horas. Nestes dois dias não haverá atendimento no Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Além das vésperas dos feriados, o presidente da Assovis (Associação das Empresas de Vistoria de MS), Ruy Coutinho, lembra que as credenciadas também atendem aos sábados no período matutino.



Ruy ressalta que não é necessário agendar horário para a vistoria nas empresas credenciadas, o atendimento é por ordem de chegada.



Na vistoria veicular são avaliadas as condições de conservação, manutenção, mudanças de características, numerações identificadoras e os documentos pertinentes à circulação e atos administrativos. A legislação vigente define que a vistoria veicular só pode ser executada pelos departamentos estaduais de trânsito ou por entidades por eles credenciadas, que são as ECVs (Empresas Credenciadas de Vistorias). A transferência de propriedade e mudança de domicílio do proprietário (para um novo município) são casos em que é necessário fazer a vistoria.



No site www.assovisms.org.br é possível encontrar a relação das 39 empresas credenciadas no Estado, com endereços e contatos.