Vídeo mostra cinco segredos do sucesso do Ford Ka Sedan

O conjunto equilibrado e detalhes inteligentes ajudam a manter o sedã da Ford entre os preferidos da categoria - Foto: Divulgação/Assessoria

O Ford Ka Sedan é um veículo que se destaca pelo equilíbrio de atributos, quando se consideram os itens mais valorizados pelos consumidores do segmento. O modelo chama a atenção também por detalhes inteligentes que não são encontrados em outros concorrentes. Este vídeo mostra cinco pontos que contribuem para o seu sucesso.

O design de presença e personalidade visto no exterior do Ka Sedan se repete também em boas sacadas internas. Uma delas é o compartimento porta-celular no painel, chamado My Ford Dock, oferecido na versão SE. Esse nicho permite acomodar celulares de diferentes tamanhos, de forma rápida e segura, como se fossem parte integrante do veículo, e tem ainda uma porta USB para carregamento.

O comportamento dinâmico exemplar do sedã da Ford deve muito ao acerto dos conjuntos de motor e câmbio. O motor 1.5 Ti-VCT de três cilindros, por exemplo, além de ter potência de 136 cv, revela sua disposição com alto torque em baixo giro, entregando 89% da força máxima, de 16,11 kgfm, a apenas 1.500 rpm.

A transmissão automática de seis velocidades do Ka Sedan, com conversor de torque integrado, tem um controle eletrônico avançado com função SelecShift para trocas manuais na alavanca e um sistema de aprendizado adaptativo que se ajusta ao estilo de condução do motorista para definir o momento ideal das trocas.

A transmissão manual também conta com tecnologias avançadas para oferecer conforto, economia e baixo nível de ruído. Além de ser muito leve (apenas 30 kg) e usar baixo volume de óleo (1,7 litro), ela tem um ajuste fino de engrenagens feito pelo sistema “power hooning”, com nível de precisão similar ao dos relógios suíços.

O espaço para bagagem é outra característica da qual o cliente de sedãs não abre mão. Além de acomodar 445 litros, o porta-malas do Ka Sedan tem um formato que facilita a acomodação de carga e dobradiças pantográficas que não interferem no espaço interno, permitindo total aproveitamento.