Versões especiais do Ford Mustang dão show de estilo e potência em festival no Reino Unido

A Ford exibiu versões especiais do Mustang no Goodwood Festival of Speed, um dos maiores eventos de carros do mundo, neste fim de semana no Reino Unido. Além do Mustang Eagle Squadron, que homenageia o esquadrão de pilotos da Segunda Guerra, a mostra inclui o novo Mustang Bullitt, o clássico original que estrelou o filme e o Mustang RTR de mais de 900 cv do piloto Vaughn Gittin Jr.

O Ford GT, um dos supercarros mais exclusivos do mundo, com motor V6 EcoBoost de 655 cv e velocidade máxima de 350 km/h, e o New Fiesta de rali, de 385 cv, são outros modelos da marca que participam da famosa Hilclimb, subida de serra com 1,9 km onde os carros desfilam a sua potência para os visitantes.

O Mustang Eagle Squadron faz um tributo ao grupo de pilotos americanos que voaram como voluntários em missões de combate pela Royal Air Force na Europa, antes de os EUA entrarem na guerra. Criado pela Ford Performance em parceria com o piloto Vaugn Gittin Jr., o modelo tem motor V8 de 700 cv, kit aerodinâmico de fibra de carbono e pintura especial em estilo camuflagem. Depois da exibição, será leiloado nos Estados Unidos para apoiar o programa educativo de jovens da Experimental Aircraft Association.

O Mustang GT 1968 original dirigido por Steve McQueen no filme Bullitt faz no festival europeu a sua primeira exibição fora dos EUA. Dois carros idênticos foram usados na famosa perseguição de 10 minutos que marcou a história do cinema. Um deles foi localizado em um ferro-velho na Califórnia, em 2017. O outro permaneceu desaparecido até o início deste ano, quando foi exibido no Salão de Detroit. Seu atual proprietário, Sean Kiernan, herdou o carro do pai, que o comprou em 1974.

O novo Mustang Bullitt, lançado agora na Europa em comemoração aos 50 anos do filme, é equipado com uma versão tunada do motor V8 5.0 – com módulo de controle do Mustang Shelby GT350 – e transmissão manual de seis velocidades. A carroceria tem duas opções de cor, preto Shadow e verde Dark Highland, com pequenos detalhes cromados no contorno da grade e das janelas dianteiras. A bola branca na manopla do câmbio é outra homenagem prestada ao clássico.