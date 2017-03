Versão topo de linha da Nova geração da Nissan Frontier já tem preço definido

Apresentada oficialmente ao público brasileiro no estande da Nissan no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2016, em novembro de 2016, a Nova Nissan Frontier chegará ao mercado brasileiro na versão topo de linha com preço de R$ 166.700. As vendas da picape da marca japonesa começam neste mês de março.





A 12ª geração da Nissan Frontier tem design marcante e itens inovadores de tecnologia, conforto e segurança. Os clientes interessados em receber novidades, podem se cadastrar pelo link http://www.nissanfrontier.com.br.

Nova Nissan Frontier

Com a reputação de forte e inteligente, a totalmente nova Frontier é a melhor picape já produzida pela Nissan em seus 80 anos de tradição nesse segmento. Além da modernidade, do design totalmente novo e robusto, a peça-chave dessa nova geração é a estrutura ainda mais resistente, com um chassi reforçado, quatro vezes mais durável, ao mesmo tempo que é mais leve e eficiente. Com oito barras transversais, conta um outro chassi sobreposto por dentro com soldas contínuas, chamado de duplo "C". Assim, o veículo fica ainda mais resistente às tensões da torção da carroceria.





Uma combinação de tecnologias permite extrair o máximo em desempenho no fora-de-estrada e garantir uma condução confortável, enquanto itens inéditos para o modelo estão a serviço do condutor. Entre eles, o Controle Automático de Descida (HDC) e o Sistema de Auxílio de Partida em Rampa (HSA). Ambos sistemas atuam automaticamente nos freios do veículo para controlar descidas íngremes ou saídas do carro da imobilidade em subidas. A picape chega na versão cabine dupla com tração 4x4 e que é equipada com o novo e moderno motor diesel 2.3 com duplo turbo.





