Versão F-22 da pickup F-150 Raptor é ainda mais radical que o modelo original

Comprada por Gary Ackerman, da Gaudin Ford em Las Vegas, o modelo encontrou de certo uma boa casa já que Gary é comandante honorário do esquadrão Air Force F-22, na Nellis Airforce Base, no Nevada.

Criada pelo director da Ford Performance, Melvin Betancourt, esta versão da pickup F-150 Raptor é ainda mais radical que o modelo original. Com elementos inspirados no avião caça norte-americano Lockheed F.22, a Ford F-150 Raptor parece pronta para enfrentar qualquer terreno e usa o mesmo motor do Ford GT. O modelo será leiloado para ajudar uma organização focada em veteranos da aviação.





O design inspirado no caça F-22 conta com uma silhueta do caça na grade frontal da pickup, onde normalmente estaria o logótipo da Ford. Nove faróis auxiliares foram colocados no tecto da F-150 Raptor, fazendo par às luzes verde e vermelha de posição nos retrovisores. A pintura imita o tom cinza do avião e adiciona faixas em preto e vermelho, com o nome F-22 na lateral. Pouco foi dito sobre o interior mas sabe-se que vem com bancos também inspirados no caça norte-americano.

Em termos de motorização, a pickup está servida com um motor V6 biturbo Ecoboost de 3.5 litros, o mesmo usado pelo Ford GT, com 545 cv e 893 Nm de binário máximo. O motor está associado a uma transmissão automática de dez velocidades e ainda conta, claro, com tracção integral.

O dinheiro do leilão vai reverter para ajudar organizações de apoio a veteranos da aviação norte-americana.



