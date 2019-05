Veloe chega à Mato Grosso do Sul

Veloe é unidade de negócios da Alelo, do Banco do Brasil e Bradesco criada para facilitar a mobilidade urbana - Foto: Divulgação

A partir de agora, os sul-mato-grossenses que circularem pelas rodovias do estado terão à disposição a Veloe, marca que ofereceinovações em meios de pagamento para uso em pedágios e estacionamentos e soluções de mobilidade urbana.

“Mato Grosso do Sul é um mercado importante com uma frota de 929.239 veículos e uma malha rodoviária asfaltada de 7.962.7 km e poder levar mais comodidade para quem usa automóveis é fundamental para nós. Estamos trazendo aos consumidores locais a melhor opção para pagamento eletrônico de pedágios e estacionamentos. Queremos levar aos clientes soluções que possam facilitar e agilizar seu caminho sem que fiquem parados em filas”, afirma Marcelo Costa, executivo responsável pela Veloe.



O objetivo é alcançar novos usuários e criar uma cultura inovadora no uso da tag com foco na experiência do consumidor. Na Veloe, toda a jornada com o cliente é digital, desde a aquisição do plano até a gestão e pagamentos, com usabilidade descomplicada e transparência nas informações. Após adquirir o plano, é possível baixar o aplicativo no celular para ativar a tag, acompanhar todas as transações, assim como realizar recarga on line, verificar o extrato de utilização, solicitar novas tags e incluir mais veículos para usar os serviços.

“Nascemos para descomplicar o caminho das pessoas e oferecer as melhores soluções de mobilidade urbana para que o trajeto do cliente seja rápido sem filas em estradas ou estacionamentos”, completa Costa.



Veloe é unidade de negócios da Alelo, do Banco do Brasil e Bradesco criada para facilitar a mobilidade urbana. Está presente nas principais rodovias do País e em estacionamentos em shoppings, aeroportos, ruas, centros comerciais, laboratórios e hospitais. Oferece serviços para pessoas físicas e jurídicas e planos para atender a diferentes perfis de clientes e suas utilizações.

Conheça os planos Veloe:

Pessoa física

Plano Total – para quem quer liberdade de usar em todo o caminho (pedágios, estacionamentos e shoppings). Plano pré-pago com pagamento pelo cartão de crédito com recarga automática.

Taxa de adesão: grátis

Frete: grátis

Mensalidade: grátis nos 3 primeiros meses e depois R$ 18,90

Plano Estrada – para quem quem está sempre viajando e usando estradas. É ideal para quem usa muito pegágios Plano pré-pago com pagamento pelo cartão de crédito com recarga automática.

Taxa de adesão: grátis

Frete: grátis

Mensalidade: grátis no primeiro mês e depois R$ 14,90

Obs: tarifa adicional a cada uso de estacionamento e shopping R$ 1,90

Pessoa jurídica

Plano Empresarial – para quem quer descomplicar pagamentos.Plano pré-pago com pagamento pelo cartão de crédito com recarga automática.

Taxa de adesão: grátis

Frete: grátis

Mensalidade: grátis nos 3 primeiros meses e depois R$ 19,90

Obs: a partir de 11 veículos R$ 17,90 por mês

Sobre a Veloe

Veloe traz inovações em meios de pagamento para uso em pedágios, estacionamentos e em breve, postos de combustíveis e demais soluções de mobilidade urbana, com experiência digital e totalmente integrada a um aplicativo de fácil utilização. É uma unidade de negócios da Alelo, do Banco do Brasil e Bradesco. Com foco no cliente e DNA digital e inovador, Veloe permite a utilização de tag para pagamento com o objetivo de descomplicar o caminho das pessoas.