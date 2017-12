Veículos Nacionais da Land Rover estão com taxa de juros zero no financiamento

O Range Rover Evoque foi eleito pela Agência Autoinforme este ano como o veículo do segmento crossover com o melhor valor de revenda, ou seja, o que menos sofre depreciação após um ano de uso. - Divulgação

Durante todo o mês de dezembro, a rede de concessionárias da Jaguar Land Rover oferece condições especiais para a compra do Range Rover Evoque e Discovery Sport ano modelo 2018 – ambos fabricados pela Jaguar Land Rover em Itatiaia/RJ. As condições são oferecidas pelo Jaguar Land Rover Serviços Financeiros, divisão da empresa focada em oferecer uma diversa gama de opções de financiamentos para facilitar sua aquisição.

Os modelos mais vendidos da Land Rover no Brasil estão à venda com taxa zero de juros, mediante entrada de 50% e 12 parcelas fixas a partir de R$ 9.806,00. Ambos os modelos também contam com um bônus especial para a troca de seminovo por um Range Rover Evoque e/ou Discovery Sport ano/modelo 2018.

O Range Rover Evoque foi eleito pela Agência Autoinforme este ano como o veículo do segmento crossover com o melhor valor de revenda, ou seja, o que menos sofre depreciação após um ano de uso. Já o Discovery Sport – que também já ganhou esse prêmio – é o SUV compacto que oferece mais autonomia e capacidade, em sua versão diesel.

As vantagens oferecidas pelo Jaguar Land Rover Serviços Financeiros conquistaram os clientes das duas marcas britânicas de veículos de luxo em todo o País.

O volume de financiamento registrado este ano pela divisão foi recorde com 55% do total das vendas da Jaguar Land Rover no ano. A divisão movimenta cerca de R$ 2 bilhões por ano, em linhas de crédito para financiamento tanto no atacado, quanto no varejo.

Além de permitir a prática de melhores condições e opções de financiamentos, o novo serviço também proporciona melhorias significativas no atendimento aos clientes que fecham negócio nas lojas da rede. Gerentes de relacionamento da Financeira Alfa, na divisão Jaguar Land Rover Serviços Financeiros, trabalham dentro de todas as concessionárias das marcas no país, para auxiliar e orientar os clientes, de forma exclusiva, no ato da compra do veículo, ou de outro produto ou serviço.

Programa Approved Cars

Outra opção para este final de ano é aproveitar as vantagens oferecidas pelo programa de compra e revenda de seminovos da Jaguar Land Rover, o Approved Cars.

Todas as 39 concessionárias das marcas distribuídas pelo Brasil estão comercializando veículos seminovos Jaguar e Land Rover com o selo Approved, com 50% de entrada e saldo restante financiado em até 24 meses com taxa promocional de 0,99% ao mês.

De janeiro a outubro deste ano, a Jaguar Land Rover comercializou 1.077 modelos seminovos, um acréscimo de 45% com relação ao mesmo período do ano anterior.

O programa Approved prevê que os modelos com até cinco anos de uso ou 125 mil quilômetros rodados, incluindo blindados, sejam submetidos a uma revisão completa com a verificação de 165 itens como sistema de freios, condições dos pneus, funilaria e pintura, suspensão, motor, câmbio, entre outros. Uma vez revisados e aprovados, os modelos seminovos poderão receber o selo de certificado de qualidade Approved desde que não tenham nenhum registro de sinistros de grande monta que possam afetar sua estrutura.

Com o certificado os veículos passam a ter garantia total de 24 meses ou 50 mil km, além de assistência 24 horas em todo o território nacional.

Os clientes interessados na compra de um veículo com o certificado Approved têm à disposição um portal na internet que indica quais são e onde estão os veículos que estão aprovados pelo programa. Para a Jaguar o portal é: http://approved.br.jaguar.com. Já para Land Rover, os modelos Approved disponíveis podem ser acessados em: http://approved.br.landrover.com.

“O programa Approved é uma ótima oportunidade para que os consumidores que almejam ter um veículo de uma de nossas marcas. Ele também reforça o compromisso que temos com qualidade impecável e garante que os modelos seminovos vendidos pela nossa rede de concessionárias de todo o país tenham uma qualidade ímpar, o que valoriza o produto, trazendo comodidade e tranquilidade aos nossos clientes”, finaliza Ruben Barbosa, diretor de vendas da Jaguar Land Rover para a América Latina e Caribe.

A Jaguar Land Rover é a maior fabricante de automóveis do Reino Unido. A empresa possui duas marcas ícones da indústria automotiva britânica: Jaguar, com veículos esportivos de alta performance, e Land Rover, referência mundial em veículos utilitários esportivos (SUV) premium. Controlada pelo grupo indiano Tata Motors, a companhia conta com mais de 37 mil colaboradores em todo o mundo e comercializa seus produtos em mais de 170 países. Possui hoje quatro unidades fabris no Reino Unido, uma na China, uma unidade de montagem local na Índia e uma em construção na Eslováquia. Presente há 25 anos no Brasil, a Jaguar Land Rover também vai inaugurar uma fábrica em Itatiaia/RJ no primeiro semestre de 2016. Hoje sua rede de concessionários no país abrange 35 unidades, sendo que todos serão dual-brand até o final de 2016.