Ulsan inaugura sua segunda loja com o alto padrão modern premium da Hyundai em Campo Grande

Com a expectativa de surpreender seus clientes, a Ulsan inaugurou na última quinta-feira(26), em Campo Grande-MS, uma segunda loja projetada com o novo padrão Modern Premium da Hyundai. A expectativa da concessionária é dobrar a venda de veículos novos por mês na região, após o lançamento.

Para escolher o tão sonhado carro 0KM, os clientes vão poder apreciar um showroom completo com até 12 veículos e um espaço amplo e moderno com muito conforto e atendimento diferenciado. Além disso, a concessionária irá oferecer serviços de manutenção, reparos e revisão programada.

Um dos destaques da nova loja é o Hyundai Creta Prestige 2.0, um veículo robusto e impotente, com detalhes sofisticados e modernos. O interior dele é sofisticado e espaçoso, além de possuir equipamentos de segurança ativa e passiva para garantir a segurança da sua família.

Há cinco anos a Hyundai Motor Company chegava ao mercado automobilístico brasileiro e lançava a Linha HB20, um carro pensado para as nossas ruas e que conquistou os mais importantes prêmios em nosso País e ajudou a levar a marca para a quarta posição em vendas no mercado nacional, vendendo neste período quase 900 mil unidades.

Com um trabalho de excelência na fabricação de veículos, a montadora de carros sul-coreana está mercado mundial há 50 anos. Hoje é a sexta maior do mundo. Sua atuação no mercado de veículos tem alicerces fortes na ética e na confiança. Cada conquista, ao longo do tempo, veio da incansável participação de seus colaboradores, que fizeram e ainda fazem parte desta história, oferecendo produtos da melhor qualidade e com atendimento especial em cada contato.

Isso garante ao Grupo Raviera o alcance de resultados cada vez melhore e, assim, a satisfação de seus clientes, seu objetivo maior.

A segunda loja já está aberta ao público na av. Ministro João Arinos, 617 (prolongamento da rua Joaquim Murtinho).