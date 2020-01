Troller lança o TX4 automático, com desempenho radical e visual exclusivo

O Troller TX4 tem um estilo marcante, com três opções de cores da carroceria - Foto: Divulgação/Assessoria

A Troller apresentou oficialmente à imprensa o TX4, nova versão do utilitário com transmissão automática, diferencial traseiro blocante com acionamento elétrico por botão no console central e outros itens exclusivos que aumentam a sua versatilidade de uso e capacidade off-road. Com esse lançamento na linha 2020, a marca passa a oferecer pela primeira vez dois modelos em seu portfólio: o Troller T4 e o Troller TX4.

“Ouvimos os clientes, que há muito tempo pediam a opção da transmissão automática, e acrescentamos outros equipamentos de funcionalidade e estilo para criar o TX4. É um off-road radical e único, feito para ampliar o leque de consumidores da marca”, diz Demétrio Fleck, gerente de Marketing, Vendas e Serviços da Troller.

Com a oferta do câmbio automático, que favorece o uso do TX4 como primeiro ou segundo carro da família, o objetivo da Troller é atrair também clientes de outros segmentos, como utilitários pequenos e médios, miniutilitários e picapes médias.

Equipamentos

O Troller TX4 tem um estilo marcante, com três opções de cores da carroceria: Marrom Trancoso, Verde Maragogi e Prata Geada – sempre combinadas com Azul Naval na grade dianteira, capô, teto, tampa traseira, para-choques, estribos e snorkel.

Como equipamentos adicionais, o veículo traz: snorkel; para-choques, estribos e protetores dianteiro e traseiro off-road de aço; pneus lameiros Pirelli Scorpion MTR 245/70 R17; faróis com lâmpadas superbrancas e acendimento automático; faróis auxiliares de LED Hella, de longo alcance e submersíveis; pintura e interior exclusivo; ganchos Isofix; e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes com alerta de uso para o motorista. Ele já está disponível nas concessionárias da marca, por R$167.530.

“Se todos esses itens fossem adquiridos separadamente, somariam em torno de R$33.000. Mas eles acrescentam cerca de R$25.700 no preço final do TX4”, diz Demétrio Fleck. “É uma equação de valor que criamos para garantir a atratividade do veículo, com um conjunto versátil e exclusivo que une desempenho off-road sem concessões e conforto na cidade.”



Sua lista de equipamentos inclui ainda teto solar duplo de vidro, ar-condicionado digital dual zone, vidros e espelhos elétricos, computador de bordo, alarme, e painel com preparação para instalação de dispositivos de navegação off-road.

Interior personalizado

O interior do TX4 também vem com itens exclusivos. Ele tem saídas de ar na cor laranja e bancos personalizados, com costura laranja, o logotipo TX4 no encosto e forração em vinil de alta qualidade, que facilita a manutenção. Os cinco ocupantes do veículo contam com cintos de segurança de três pontos, incluindo aviso luminoso e sonoro de uso para o motorista. Há também ponto de ancoragem Isofix para cadeiras infantis.

Como o T4, sua central multimídia é a Smart Car Drive, da JBL Harman, com tela de 6,75”, conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, microfone, dois pré-amplificadores de linha e atualização de software via USB. Ar-condicionado digital dual-zone, vidros e espelhos elétricos, computador de bordo, alarme, bancos traseiros bipartidos, tomada 12 V e painel com preparação para instalação de dispositivos de navegação off-road são outros itens de conforto e conveniência a bordo.

Desempenho sem concessões

O Troller TX4 tem características que favorecem o desempenho tanto em estrada como fora de estrada. Sua transmissão automática de seis velocidades, herdada da Ranger, conta com uma calibração específica desenvolvida para otimizar a rodagem em todo tipo de terreno e principalmente no uso off-road.



Ela oferece três modos de condução: Drive, com trocas automáticas na rotação mais eficiente; Sport, com trocas em giro maior para rodagem fora de estrada; e Manual, que dá ao motorista total controle das trocas por toques na alavanca.

“A premissa para o desenvolvimento de engenharia da transmissão automática do TX4 foi manter a essência de robustez e capacidade off-road do carro, agregando conforto e conveniência”, completa Fleck. “E esse desafio foi cumprido, com um resultado que vai superar as expectativas dos Trolleiros.”

Outra novidade do Troller TX4 é o diferencial traseiro blocante (LRD). Acionado eletricamente por um botão no console, ele garante torque contínuo nas rodas mesmo em pisos escorregadios ou desnivelados para facilitar a transposição de obstáculos.

O motor do TX4 é o conhecido Duratorq 3.2 Diesel de cinco cilindros, com potência de 200 cv e torque de 470 Nm, que também equipa o T4. Sua tração 4x4, com comando eletrônico, dispõe das opções 4x2, 4x4 High e 4x4 Low, com sistema de seleção “shift on the fly” que permite o acionamento a até 120 km/h.

Desenvolvimento brasileiro

O desenvolvimento do novo Troller TX4 foi 100% feito no Brasil, pelos times de engenharia e design da marca, com apoio da estrutura de engenharia da Ford, detentora da marca desde 2007.

“As inovações do projeto incluíram o uso da metodologia ágil, desenvolvida pelo Google, que permitiu o seu desenvolvimento em tempo recorde. Usamos também ferramentas de realidade virtual e impressão 3D para a criação de protótipos funcionais desde os estágios iniciais, com a participação de Trolleiros durante as etapas de validação e desenvolvimento para garantir que o novo produto atendesse as expectativas do nosso cliente”, destaca Rafael Marzo, diretor de Transformação da Troller.

Durante o desenvolvimento o veículo foi testado em diferentes regiões do país, enfrentando condições extremas em terrenos como dunas, terra, lama, cascalho, água e erosões para as validações de desempenho e durabilidade.

A fábrica da Troller em Horizonte, no Ceará, também recebeu novos investimentos para a produção do modelo, que incluíram adaptações na área de montagem e a criação de um centro de modificação, o Mod Center, para instalação dos novos equipamentos off-road. A empresa promoveu ainda mais de 14.000 horas de treinamento para os empregados.

O processo de produção diferenciado faz parte da identidade dos utilitários Troller. Eles têm carroceria construída sobre chassi, com estrutura metálica tubular “space frame” e peças de compósito especial moldadas por compressão a quente, material resistente à corrosão, fogo e impactos, que proporciona também baixo peso e excelente acabamento.