Toyota lança linha 2018 dos modelos Hilux e SW4, que chegam com novas versões

Linha 2018 dos modelos Hilux e SW4 da Toyota ganham cinco novas versões - Divulgação

A Toyota vai bem no segmento de picapes médias, mas precisa melhorar sua participação entre os SUVs. Para isso, a montadora japonesa resolveu trazer mudanças em sua linha 2018, com três novas versões para a Hilux e duas para o SW4. A intenção é consolidar a liderança entre as picapes e dar um salto no segmento de utilitários-esportivos. A linha 2018 dos modelos estará disponível nas concessionárias da marca a partir de quinta-feira, com preços que variam de R$ 108.990 a R$ 193.270 para a Hilux e R$ 152.090 a R$ 252.790 para o SW4.

De acordo com dados de emplacamento da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), no acumulado do ano até setembro, a Toyota Hilux é o quarto modelo mais vendido entre os comerciais leves, com 24.577 unidades e 19,9% de participação. Ela só perde para a Fiat Toro (38.425 unidades), que é de um segmento menor, mas deixa para trás a Chevrolet S10 (22.222), Ford Ranger (11.548), VW Amarok (8.108), Mitsubishi L200 (7.405) e Nissan Frontier (2.983), seus principais concorrentes. Já o SW4 aparece na nona posição entre os SUVs, com 9.208 unidades no acumulado até setembro, com 3,17% de participação.

NOVAS VERSÕES Na linha 2018, as principais novidades são a série especial Hilux SR Challenge com tração 4x4, câmbio automático de seis velocidades e motor diesel 2.8L; a Hilux SR 4x2 com câmbio manual de cinco velocidades e a SW4 SRV de sete lugares automática, ambas com motor flex de 2.7L. A Toyota ainda está incorporando duas versões destinadas exclusivamente a vendas diretas: a Hilux diesel 4x4 Narrow cabine dupla com câmbio manual de seis velocidades e a SW4 SR diesel 4x4 automática de cinco lugares.

Com isso, a Hilux passa a contar com 11 versões, sendo quatro com motor flex e sete movidas a diesel. Já o SUV médio SW4 chega a sete versões, quatro flex e três a diesel. Externamente não foram feitas modificações, mas os faróis de neblina dianteiros em LED passam a ser de série nas versões topo SRX para Hilux e SW4, sendo que no utilitário-esportivo o ajuste elétrico no assento do passageiro também entra na lista.

HALLENGE Baseada na versão SR diesel, a SR Challenge traz um pacote estético que lhe confere um visual mais esportivo. O modelo conta com rodas de liga leve de 17 polegadas na cor preta, protetor de para-choques, faróis dianteiros com máscara negra, lanternas traseiras escurecidas, adesivos na lateral e traseira da caçamba com logo Hilux Challenge, santantônio Hilux Challenge, interior com costuras vermelhas, painel com detalhes pretos e vermelhos, tapetes Hilux Challenge e grade do radiador, maçanetas e estribo lateral tubular na cor preta.

Traz de série ainda vidros com dispositivo antiesmagamento e função um toque para subida e descida, travas e retrovisores elétricos, volante com funções de áudio, telefone e comandos de voz e display de múltiplas funções em tela preto e branco. A SR Challenge ainda conta com dispositivo de áudio ligado a uma tela touchscreen de sete polegadas, com funções de DVD, MP3, entrada auxiliar de vídeo e seis alto-falantes, e que fornece informações de consumo de combustível e da câmera de ré. A Hilux SR Challenge está disponível apenas nas cores branco polar e vermelho metálico, pelo preço de R$ 161.990.

Já o SW4 flex ganha a versão SRV de sete lugares, equipada com airbags laterais e de cortina, alarme ultrassônico, ar-condicionado automático, assento do motorista com ajuste elétrico em distância, inclinação e altura, bancos de couro, computador de bordo em tela de TFT, paddle shift, painel com detalhes em madeira, Smart Entry System, que permite, por meio de uma chave inteligente, desbloquear as portas com a simples pressão do botão na maçaneta, e o botão Push Start, que facilita a operação de ligar e desligar o veículo. O preço, R$ 178.990.