Toyota Hilux e SW4 2021 chegam este ano: confira detalhes!

Toyota Killux Revo Prerunner - Foto: Divulgação

Toyota Hilux e SW4 2021 foram apresentadas nesta quinta-feira, 04, na Tailândia. Picape e SUV atualizados chegarão ao Brasil ainda neste ano, importados da Argentina. Foram divulgadas imagens, desempenho e tecnologias de todas as versões disponíveis, incluindo variações de cabine simples e dupla. Veja, abaixo, o que já sabemos sobre os novos Hilux e SW4.

Motorização da Toyota Hilux 2021

O motor 2.8 litros a diesel, capaz de entregar 204 cavalos de potência e 51kgm de torque entre 1.600 e 2.800 rpm, foi aprimorado para melhorar desempenho e economia de combustível. O propulsor pode trabalhar em conjunto com o câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis velocidades.

A outra opção para o Brasil será o 2.7 Flex, de 159 cv – quando abastecido com gasolina – e 163 cv – com etanol no tanque. As duas opções oferecem 25 kgfm de torque.

Preços de Toyota Hilux e SW4 2021 ainda não foram revelados.

Chamada de Hilux Revo, a picape cabine simples ganhou novos faróis de LED de feixe duplo com DRL e luzes traseiras guiadas também em LED. O design do interior foi aprimorado significativamente com a tela sensível ao toque e o medidor recém-projetados.

Para a Hilux Revo Rocco, há uma grande variedade de acessórios, como o Sport Bar e rodas de liga leve com pneus brancos. A picape possui grade e para-choques dianteiros exclusivos.

A suspensão foi aprimorada, especificamente em relação à capacidade de absorção de choque aumentada dos amortecedores instalados e da estrutura da mola de lâmina. Essa melhoria significativa visa maior conforto.

A marcha lenta foi reduzida de 850 rpm para 680 rpm para aumentar a tração.

Para facilitar as manobras, os sensores de estacionamento foram instalados na parte traseira e nos quatro cantos do automóvel para a detecção ao redor.

Fazem parte dos itens de série da Hilux 2021:

- direção assistida por VFC (Controle de Fluxo Variável);

- tela sensível ao toque de 8 polegadas compatível com Apple CarPlay;

- sistema de pré-colisão;

- controle de cruzeiro por radar dinâmico; e

- alerta de partida da rampa.

Nas configurações mais completas de Toyota Hilux e SW4 2021, há adição de:

- carregador sem fio;

- câmera de 360 graus com 3D;

- abertura do porta-malas com sensor de movimento;

- direção assistida por VFC (Controle de Fluxo Variável) ajusta automaticamente a rigidez do volante de acordo com a velocidade

Toyota SW4 Legender

O modelo especial Legender se destaca pelo design mais sofisticado, com grade frontal e para-choque traseiro recém-desenvolvidos, desempenho de direção 15% maior e função Sport Mode. O eixo de equilíbrio também foi adicionado para minimizar o ruído e a vibração do motor na cabine.

Cores de Toyota Hilux e SW4 2021

Os modelos contam com oito cores externas, sendo três tons inéditos. São eles: mica azul escuro, vermelho emocional, bronze óxido metálico. branco pearl, prata metálica, cinza escuro metálico, attitude black mica e super branco.