Toyota Etios 2018 chega a partir de R$ 45.990

O ano de 2017 mal começou, mas a Toyota lança neste mês o Etios 2018, que chega às concessionárias nesta terça-feira (24) com preços a partir de R$ 45.990 (Hatch) e R$ 50.690 (Sedã). Na comparação com a linha 2017, que teve mudanças expressivas com a adoção de novos motores nacionais, câmbio automático e um novo painel digital, as mudanças da linha 2018 foram bem mais contidas.

A partir de agora, toda a família Etios passa a contar com a dianteira remodelada, lançada no ano passado nas versões Ready e Platinum. Outra novidade são as saias laterais, antes exclusivas do Platinum e que agora estão presentes também na versão XLS. Já a topo Platinum ganhou um novo detalhe cromado na grade dianteira e tapetes de carpete.

Equipamentos

Os pacotes de equipamentos permanecem inalterados para o hatch e o sedã (confira a tabela de preços no fim do texto). A versão de entrada X, sai de fábrica com computador de bordo, direção com assistência elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e traseiros elétricos, travas elétricas e abertura e fechamento das portas por controle remoto na chave.

A configuração seguinte é a XS, que além dos itens anteriores adiciona rádio MP3 com conexão bluetooth, piloto automático (apenas com câmbio automático), volante multifuncional, detalhes de acabamento cromados no interior, revestimento dos bancos em dois tons. Baseada na XS, a série especial Ready segue no mercado, trazendo como diferenciais acessórios como o tapete no porta malas, suporte para bolsas e mochilas, sensor de estacionamento e a central multimídia Toyota Play, com navegador GPS, reprodutor de DVD e TV digital.

Já a versão XLS adiciona rodas de liga leve de 15 polegadas, sistema multimídia com tela sensível ao toque, faróis de neblina, acabamento cromado na tampa do porta-malas, volante e bancos com revestimento em couro e retrovisores externos com ajuste elétrico e repetidores de seta.

A configuração de topo Platinum adiciona a lista de equipamentos do Etios XLS a manopla de câmbio em couro, rodas de liga leve exclusivas, lanterna traseira com máscara negra, grade com detalhe cromado exclusivo, aerofólio (exclusivo do sedã), tapetes de carpete e central multimídia Toyota Play. Versão aventureira, a Cross também segue sem mudanças, com rodas de liga leve e bancos exclusivos, tapetes com o nome da versão e a manopla de câmbio em couro.

Mecânica

A versão X do hatch sai de fábrica com um motor 1.3 16V de 88/98 cv (gasolina/etanol), enquanto as outras versões do Etios estão equipadas com o propulsor 1.5 16V de 102/107 cv (gasolina/etanol).

Na linha 2018 do Etios, a transmissão manual de seis marchas passa a ser oferecida apenas nas versões X e XS, que contam com a opção do câmbio automático de quatro marchas oferecido de série nas configurações mais caras.

Confira abaixo a tabela completa de versões e preços:

Toyota Etios Hatch X 1.3 manual R$ 45.990 X 1.3 automático R$ 50.890 XS 1.5 manual R$ 51.190 XS 1.5 automático R$ 56.090 Ready 1.5 automático R$ 59.840 XLS 1.5 automático R$ 61.390 Cross 1.5 automático R$ 64.290 Platinum 1.5 automático R$ 64.990 Toyota Etios Sedã X 1.5 manual R$ 50.690 X 1.5 automático R$ 55.590 XS 1.5 manual R$ 53.990 XS 1.5 automático R$ 58.890 XLS 1.5 automático R$ 64.190 Platinum 1.5 automático R$ 68.390

