Toyota Corolla fica até R$ 5 mil mais caro

A Altis Premium Hybrid subiu R$ 5 mil e agora tem preço sugerido de R$ 135.990 - Foto: Fernando Pires/Quatro Rodas

A Toyota mal esperou 2020 começar para revelar a nova tabela de preços do Corolla, modelo que foi totalmente renovado no ano passado. A versão mais barata, GLi, agora custa R$ 101.990, alta de R$ 2 mil em relação ao ano passado.

A versão intermediária, XEi, também aumentou R$ 2 mil, e foi para R$ 112.990. A Altis subiu R$ 4 mil e passou a custar R$ 128.990. Todas são equipadas com o motor 2.0 de 177 cv e 21,4 mkgf associado ao câmbio automático CVT. A versão Altis Hybrid também teve os mesmos R$ 4 mil de alta da versão flexível, e igualmente saltou para R$ 128.990.

O maior aumento ficou para uma das versões mais procuradas do Corolla. A Altis Premium Hybrid subiu R$ 5 mil e agora tem preço sugerido de R$ 135.990. O novo preço deixou o Corolla de topo mais caro que o híbrido Prius, vendido por R$ 134.990, ainda na linha 2019. O curioso é que, enquanto o Prius é importado do Japão, o Corolla é nacional.

As versões de topo do sedã são bem equipadas. Há itens como controle de cruzeiro adaptativo, ar-condicionado de duas zonas, chave presencial com partida por botão e alertas de faixa de rolamento e ponto cego. A central multimídia tem Apple CarPlay e Android Auto.

A diferença do Corolla híbrido para o Prius é que no sedã o motor 1.8 é flexível e ligeiramente mais potente, com 101 cv, ante 98 cv do hatch japonês. No entanto, o Prius tem itens não disponíveis no Corolla, como sistema de som com alto-falantes da JBL e carregador sem fio para celulares. O Corolla fechou 2019 na liderança entre os sedãs médios, com 56.727 unidades vendidas.