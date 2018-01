Toyota completa 60 anos de existência no Brasil

Daqui há cerca de dois meses os primeiros híbridos flex para testes estarão circulando pelo país - Foto: Toyota

Já se passaram 60 anos desde que a Toyota chegou no Brasil. De lá para cá, é notória a importância da marca na economia nacional. Afinal, ela é a dona do veículo que é preferência mundial, o Corolla. Para celebrar o período de atuação no Brasil, a montadora anunciou que o Yaris chegará até o fim do ano e que uma versão do Prius flex fará parte do catálogo da marca.

O Yaris, modelo que se encaixará entre o compacto Etios e o sedã médio Corolla no portfólio da empresa no Brasil, tem início de vendas previsto para o segundo semestre de 2018.



Já a nova versão do Prius faz parte do plano global da marca de ter 100% de sua linha com uma versão híbrida até 2025. Daqui há cerca de dois meses os primeiros híbridos flex para testes estarão circulando pelo país.