Toro Ultra chega em dezembro com preço definido em R$ 164.990

Fiat Toro Ultra trará capota rígida de série - (Divulgação/Fiat)

Anunciada durante o lançamento da picape Fiat Toro 2020, a versão Ultra tem preço definido em R$ 164.990 e já pode ser comprada nas concessionárias autorizadas. A configuração mais completa do modelo é equipada com motorização 2.0 turbodiesel e capota rígida.

Apesar de estar disponível para venda, a Toro Ultra só chegará às ruas brasileiras em dezembro. Como diferenciais, a opção apresenta Dynamic Cover – capota com melhor vedação contra infiltração de água e tampa removível – e design único.

De acordo com a Fiat, a capota rígida foi projetada de forma a manter o desenho da picape e, principalmente, seu desempenho aerodinâmico. Com proteção anti-furto de cargas, o Dynamic Cover possui alça auxiliar para fechamento e maçaneta de abertura interna posicionada do lado esquerdo.





Vai dizer que a capota nova da Toro não lembra a Ford Souza Ramos F-1000 XK Deserter, dos anos 1980/90?

Dessa forma, o cliente não precisa abrir as duas portas traseiras da caçamba para ter acesso à carga. A nova tampa, que suporta 100kg distribuídos em sua superfície, ainda possui proteção contra infiltração de água superior. Sua abertura funcional é de 40 graus e é auxiliada por amortecedores laterais com sistema de mola a gás.

O Fiat Toro Ultra ainda conta com distintivos externos e interno, logo da versão bordado nos bancos, tapetes em borracha, detalhes e logos internos escurecidos, assentos em couro e espelhos externos pretos, estribo lateral, engate reboque, santantônio integrado e para-barro.

Com motor 2.0 diesel, tração 4×4 e câmbio automático de nove marchas, a picape Fiat Toro Ultra desenvolve 170 cavalos de potência, a 3.750 rpm, e 35,7 kgfm de torque, a partir de 1.750 giros.

Se seguir o consumo das demais versão equipadas com o mesmo propulsor, a configuração será capaz de fazer 10 km/l na cidade e 12,6 km/l na estrada.

Cores disponível na Fiat Toro Ultra

A Toro Ultra tem como opções de cores o branco ambiente (sólida), o prata billet, o preto carbon e o azul jazz (metálicas).