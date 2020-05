SUVs da Jeep para PCDs

Descontão. Para Compass, abatimento beira os 30% - Foto: Divulgação/Assessoria

A Jeep iniciou uma ação especial com descontos extras para as versões de Renegade e Compass para o público PCD (Pessoa com Deficiência). O foco da promoção é nas versões mais caras dos dois SUVs, e não apenas nos modelos abaixo do limite de R$ 70 mil. O valor é o teto para isenção total de ICMS, IOF e IPI. Acima desse valor, apenas o IPI é abatido.

Durante a ação, que ocorrerá até 4 de junho, os descontos vão além da isenção do IPI. O maior abatimento é do Compass Longitude a diesel, que chega a ficar 28,3% mais barato. Da tabela de R$ 170.990, o SUV pode sair por R$ 98.080. A Longitude com motor 2.0 flexível, cuja tabela é de R$ 134.990, sai a R$ 90.602 com o desconto.

Na linha Renegade, os maiores abatimentos são para a versão de topo, Trailhawk a diesel. De R$ 152.990, o SUV pode chegar a custar R$ 92.284 para os clientes elegíveis. O desconto para o Trailhawk chega a 24,6%. A versão Sport 1.8 pode cair de R$ 91.590 para R$ 64.608, redução de até 21,7%.

O Renegade tem uma versão especial para PCD, tabelada a R$ 69.990, dentro do limite para as isenções integrais. Com os abatimentos, o Renegade mais barato pode custar R$ 54.662. Esta configuração, no entanto, é menos equipada e pode vir apenas com o motor 1.8 flexível de até 139 cv e câmbio automático de seis marchas.

Compass 1.3. A Jeep lançou na Europa a linha 2020 do Compass, que passa a ser feito na Itália. A maior novidade é o motor 1.3 turbo, que será oferecido em duas configurações, com 130 cv ou 150 cv. O motor estreou em 2018 no Renegade.

Na Itália, o propulsor pode ser acoplado a um novo câmbio automatizado de dupla embreagem e seis marchas. A transmissão é exclusiva das versões com tração apenas na dianteira.

O motor 1.3 deverá chegar ao Compass feito em Pernambuco, mas ainda não se sabe quando, nem qual será a potência dele por aqui. É provável que o quatro-cilindros ganhe mais força, já que mesmo a configuração mais potente é inferior aos 166 cavalos do 2.0 flexível que equipa o Compass de entrada.

Outra novidade da gama é a versão 4xe, híbrida plug-in, que pode ter 190 cv ou 240 cv, dependendo da configuração do 1.3 turbo. O Compass híbrido chegará às ruas europeias no segundo semestre. No mercado europeu, o SUV também será vendido com um 1.6 turbodiesel de 120 cv e 32,6 mkgf.

O Compass manteve o visual já conhecido, idêntico ao modelo brasileiro. Há apenas novas opções de rodas e cores para a carroceria. Por dentro, o sistema multimídia Uconnect mantém a tela de 8,4 polegadas, mas ganhou algumas funções novas, como controle do navegador GPS via smartphone, internet e conexão com smartwatches.

Além de Goiana (PE), o SUV é feito no México, na China e na Índia, além da nova linha de produção na Itália.

Confira os preços de Jeep Renegade e Compass para PCD na promoção: