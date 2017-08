O SUV compacto Hyundai Creta acaba de ganhar uma nova versão. Trata-se da inédita Pulse Plus, que já está à venda na rede de concessionários da marca de todo o Brasil, com preço sugerido de R$ 89.990.

“Com o sucesso da configuração topo de linha Prestige, que representou quase 50% das vendas do Creta no primeiro semestre, a Hyundai decidiu trazer para a versão intermediária Pulse diversos equipamentos valorizados pelos clientes, mantendo um preço altamente competitivo”, afirma Cassio Pagliarini, diretor de Marketing da Hyundai Motor Brasil.

Além do motor 1.6, acoplado ao câmbio automático de seis marchas, são vários os itens extras de conforto e tecnologia, a começar pela central multimídia blueNav® com tela sensível ao toque de 7 polegadas, GPS integrado, conectividade por Google Android Auto e Apple CarPlay, e câmera de ré. Assim como nos veículos da linha HB20, o sistema é compatível com Waze via Android Auto.

O modelo chega ainda com ar-condicionado automático digital, que mantém a temperatura desejada na cabine sem necessidade de ajustes constantes. Outros detalhes da configuração são a antena de teto do tipo barbatana, os vidros elétricos one-touch com comandos localizados nos apoios de braço das quatro portas, e abertura e fechamento automático pela chave, e também os faróis com acendimento automático, que são ativados quando o sensor detecta baixa luminosidade, como ao entrar em um túnel, em uma garagem, ou ao anoitecer.

Produzido na fábrica da montadora em Piracicaba (SP), o Hyundai Creta com design exclusivo para o Brasil tem cinco anos de garantia sem limite de quilometragem para veículos de uso particular. O utilitário oferece amplo espaço interno, transportando confortavelmente cinco adultos, e seu porta-malas, um dos maiores da categoria, carrega 431 litros, que podem ainda ser ampliados para 1.425 litros com o rebatimento dos bancos.

Na gama de versões, a Pulse Plus 1.6 AT passa a ocupar a lacuna entre Pulse 1.6 AT e Prestige 2.0 AT. No total, são nove cores à disposição: as tradicionais Branco Polar e Preto Onix, os tons metálicos Prata Metal, Prata Sand, Cinza Titanium e Bronze Terra, e as pinturas perolizadas Verde Forest, Vermelho Chilli e Prata Moonlight.

Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 automático

Preço: R$ 89.990

Confira abaixo os preços da linha 2018 do Creta:

HYUNDAI CRETA 1.6 Hyundai Creta Attitude 1.6 6MT R$ 74.990 Hyundai Creta Pulse 1.6 6MT R$ 79.790 Hyundai Creta Pulse 1.6 6AT R$ 86.740 Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 6AT R$ 89.990 2.0 Hyundai Creta Prestige 2.0 6AT R$ 100.990

Veja Também

Comentários