Subaru terá preços promocionais no Brasil até o dia 10 de fevereiro

A empresa divulgou que serão oferecidos planos diferenciados de financiamento, incluindo opções com taxa zero de juros / Divulgação

A Caoa, importadora oficial da Subaru no Brasil, anunciou hoje (30) preços promocionais para alguns dos modelos do fabricante japonês à venda por aqui – a ação é válida somente até o dia 10 de fevereiro. Além disso, a empresa divulgou que serão oferecidos planos diferenciados de financiamento, incluindo opções com taxa zero de juros, durante o período.

Até a próxima sexta-feira, o sedã esportivo WRX será vendido por R$ 142.700 (ante os R$ 159.900 que seriam cobrados pela tabela), enquanto o topo de linha Legacy terá desconto de R$ 24.300, sendo oferecido por R$ 137.600. Em ambos os casos, haverá também a opção de financiamento com 60% de entrada e saldo em 24 parcelas sem juros.

De acordo com a importadora, também haverá condições especiais para unidades fabricadas em 2015 do SUV Forester, que será comercializado a R$ 132.700 na versão de entrada Sport e R$ 153.700 na XT Turbo, que traz sob o capô um motor 2.5 turbinado com 240 cv de potência e 35,7 kgfm de torque – as duas opções têm planos de pagamento com taxa zero.

