Stock Car anuncia calendário da temporada 2018

A Stock Car retoma suas atividades no início agosto, para a sexta etapa, a Corrida do Milhão - Foto: Eduardo Antonialli / Eduardo Mantovani

Mais importante e longeva categoria do automobilismo nacional, a Stock Car lança seu calendário com as 12 etapas de 2018. Marcada por inovações no último ano, esta temporada inicia com uma novidade em relação a 2017: o retorno da Corrida de Duplas.



A quarta edição da prova abrirá o campeonato no dia 10 de março, um sábado, em Interlagos. Será a estreia de Felipe Massa com um carro da Stock Car, como parceiro de Cacá Bueno. O final de semana em São Paulo marcará também a primeira corrida de Nelsinho Piquet como titular da categoria, pela equipe Full Time Sports.



Em seguida a Stock Car segue para Curitiba ou outra praça alternativa. Esta cidade receberá a primeira das nove rodadas duplas do ano. O Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), Londrina (PR) e Santa Cruz do Sul (RS) completam a primeira fase da temporada, antes da parada para a Copa do Mundo.



A Stock Car retoma suas atividades no início agosto, para a sexta etapa, a Corrida do Milhão. Quatro cidades disputam o direito de receber a prova milionária. O calendário segue com outras duas praças em aberto - que serão anunciadas até o início da temporada 2018. Existe a possibilidade de novidades em relação a 2017.



A oitava e a nona etapa serão disputadas em setembro, respectivamente em Cascavel (PR) e no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu (SP). A décima rodada acontecerá em Tarumã, no município de Viamão (RS), em outubro. A Grande Final será no dia 9 de dezembro, em Interlagos, em prova com pontuação dobrada.



“Após um ano marcado por inovações dentro e fora das pistas em 2017, a Stock Car se prepara para mais uma temporada de crescimento na exposição da categoria. Além do resgate da corrida de duplas, que atrai grandes nomes do automobilismo nacional e mundial, teremos um ano com muitas novidades”, diz Rodrigo Mathias, diretor geral da Vicar.





Categorias de apoio: Stock Light e Brasileiro de Marcas



Além da Stock Car, em 2018 a Vicar segue organizando o Campeonato Brasileiro de Marcas e terá também a Stock Light, que chega para ser, de fato, a série mais importante na formação de pilotos do país, se consolidando como a categoria oficial de acesso à Stock Car. O pacote de inovações prevê benefícios para o piloto campeão e a revelação do campeonato, além de um regulamento mais próximo da categoria principal - com corridas com pit stop para reabastecimento obrigatório e o uso do push to pass.



Já o Brasileiro de Marcas segue para sua oitava temporada consecutiva e em 2018 terá novidades no regulamento técnico, como um novo pacote aerodinâmico, que será divulgado em breve.



Os calendários das duas categorias de apoio também já estão definidos. Confira os calendários da Vicar:



Calendário 2018 - Stock Car:

1a etapa: 10 de março - Interlagos

2a etapa: 8 de abril – Curitiba / Alternativa

3a etapa: 22 de abril - Velopark

4a etapa: 06 de maio - Londrina

5a etapa: 20 de maio - Santa Cruz do Sul

6a etapa: 5 de agosto - Corrida do Milhão

7a etapa: 19 de agosto – A ser divulgado

8a etapa: 09 de setembro - Cascavel

9a etapa: 23 de setembro - Velo Città

10a etapa: 21 de outubro - Tarumã

11a etapa: 4 de novembro – A ser divulgado

12a etapa: 9 de dezembro - Interlagos

Calendário 2018 - Brasileiro de Marcas:

1a etapa: 10 de março - Interlagos

2a etapa: 8 de abril – Curitiba / Alternativa

3a etapa: 20 de maio - Santa Cruz do Sul

4a etapa: 5 de agosto - Corrida do Milhão

5a etapa: 19 de agosto - A ser divulgado

6a etapa: 09 de setembro - Cascavel

7a etapa: 4 de novembro - A ser divulgado

8a etapa: 9 de dezembro - Interlagos

Calendário 2018 - Stock Light:

1a etapa: 10 de março - Interlagos

2a etapa: 8 de abril – Curitiba / Alternativa

3a etapa: 06 de maio - Londrina

4a etapa: 5 de agosto - Corrida do Milhão

5a etapa: 19 de agosto – A ser divulgado

6a etapa: 23 de setembro - Velo Città

7a etapa: 21 de outubro - Tarumã

8a etapa: 9 de dezembro - Interlagos