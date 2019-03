Sofisticado e seguro, Jeep Compass S já pode ser reservado

Design externo é valorizado pelo exclusivo acabamento grafite nas rodas, logotipos e molduras - Foto: Divulgação

Campeão de vendas entre SUVs nos últimos dois anos e o automóvel que menos desvaloriza no Brasil, segundo levantamento da Agência AutoInforme, o Jeep Compass ganha agora a série especial S. A novidade, que destaca toda a sofisticação do modelo, na tecnologia e no estilo, acaba de entrar em fase de pré-venda, que vai até o dia 4 de abril.

Disponível nas cores Branco Polar ou Deep Brown (exclusiva na linha do modelo), o Compass S tem como maior destaque a sua lista de itens de série, que inclui o conteúdo líder em recursos de condução autônoma entre veículos produzidos no país. O pacote é formado por controle adaptativo de velocidade (ACC), aviso de colisão frontal com frenagem automática (FCW+) e monitoramento de mudança de faixa com correção ativa (Lane Sense). Além do estacionamento semiautomático (Park Assist), que já equipa todo Compass 2019 nas versões Limited e Trailhawk.

Outros recursos de segurança importantes são o monitoramento de ponto cego (BSM) e o controle automático de farol alto. Sem falar de comodidades a exemplo do banco do motorista elétrico (8 posições), partida remota, sistema de som Beats de 506 Watts com 8 alto-falantes e subwoofer e tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos.

O Jeep Compass S é equipado com motor 2.0 turbo diesel de 170 cv, câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4. O design tem detalhes exclusivos da série como o acabamento grafite das rodas (de 19 polegadas), logotipos e contornos dos faróis de neblina e das fendas da grade dianteira. Por dentro, as molduras das saídas de ar e da alavanca e o revestimento de teto são pretos.

O preço sugerido é de R$ 187.990 e quem reservar um exemplar na pré-venda ganhará uma mochila personalizada do modelo, da marca Jeep Gear. Para tanto, é preciso pagar a reserva de R$ 5.000, por meio do site https://compass-s.jeep.com.br/prevenda.html. As entregas começarão a partir de abril.