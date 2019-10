Série Especial do FH e o caminhão mais rápido do mundo são os destaques Volvo na Fenatran

A Volvo mostra toda a sua linha de caminhões com a nova tecnologia de Aceleração Inteligente - Foto: Divulgação/Assessoria

A Volvo chega na Fenatran 2019 repleta de novidades. A começar pela exibição do caminhão mais veloz do mundo, o Iron Knight (Cavaleiro de Ferro). Ao lado dele estará um FH da série especial em comemoração aos 40 anos da Volvo no Brasil. “Estamos trazendo o que há de mais avançado em transporte comercial. São caminhões, soluções em transporte, novos produtos e serviços que colaboram para melhorar a eficiência do transportador brasileiro e latino-americano”, afirma Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo América Latina.

Detentor de dois recordes mundiais (de 0 a 500 metros e de 0 a 1.000 metros) homologados pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o Iron Knight é um exemplar único, feito com um só objetivo: performance máxima! Com motor de 2.400 cavalos e torque de 6.000 Nm, foi produzido para demonstrar a capacidade da Volvo de extrair desempenho excepcional de seus caminhões.

O FH ganhou uma série especial. Inspirado no primeiro caminhão produzido pela marca no País, em 1980, o modelo é uma edição limitada de 40 veículos para celebrar 40 anos de produção de caminhões Volvo. “É um veículo especial, com uma configuração única, equipado com o que há de mais avançado em tecnologias de transporte”, diz Alcides Cavalcanti, diretor comercial de caminhões Volvo. Pintado na cor White Sky e com faixas laterais inspiradas no N10, primeiro caminhão da marca fabricado no País, o FH 40 Anos é um modelo Top Class, reunindo o que há de melhor em atributos de conforto, performance, comunicação e segurança.

Aceleração Inteligente

A Volvo mostra toda a sua linha de caminhões com a nova tecnologia de Aceleração Inteligente. Os avanços fizeram o FH ficar até 10% mais econômico. Um novo software de motor, novos componentes internos e um lubrificante mais avançado reduzem ainda mais os custos operacionais da linha 2020 dos caminhões Volvo FH, FM e FMX. Novos algoritmos identificam a necessidade real de torque e potência conforme a topografia e a carga, controlando a injeção de combustível de forma ultra precisa para reduzir o consumo.

VM 2020 e caminhões vocacionais

O Volvo VM modelo 2020 também estará no estande da marca na Fenatran. Ele tem novidades na cabine, que melhoram ainda mais o conforto, a produtividade e o dia a dia na operação de transporte. As mudanças aproximam ainda mais o design do VM ao do FH. As alterações incluem uma nova frente, com um novo para-choque tripartido, para facilitar a substituição em pequenos reparos.

Outros destaques são os caminhões vocacionais FMX e VM 32 toneladas. Também dotado da tecnologia de Aceleração Inteligente, o FMX é o veículo ideal para aplicações de transporte pesado em condições severas e é indicado para mineração, construção e para os segmentos florestal e canavieiro. A marca oferece ainda o VM 32 toneladas, voltado para os segmentos que precisam de veículos com capacidade de carga intermediária e adequada para aplicações onde a intensidade e a severidade não exigem caminhões de maior potência.

Serviços Conectados

A Volvo também exibe os seus serviços conectados, como a Manutenção Inteligente Volvo e a Gestão de Combustível, criadas para baixar os custos do transporte e diminuir o número de paradas não planejadas dos caminhões. A Manutenção Inteligente é um serviço de monitoramento, planejamento e agendamento de manutenções preventivas. Os serviços são voltados para os veículos com planos de manutenção Azul e Ouro.

Serviços Financeiros

A Volvo Financial Services Brasil apresentará uma série de produtos e serviços durante a Fenatran, com condições especiais para financiamento, seguros e consórcio. Entre outros produtos, lançará novidades no Financiamento Sazonal, uma modalidade voltada para os transportadores cujos setores são impactados pela sazonalidade da produção e precisam de uma opção especial de pagamento das parcelas, adequadas ao fluxo de caixa da empresa. Esta opção beneficia especialmente alguns setores, como o agronegócio, a mineração e o segmento florestal.