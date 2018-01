S10 Completa 20 Anos De Liderança

A lista de equipamentos de segurança também é completa - Foto: Chevrolet Brasil

33,3 mil unidades emplacadas ao longo de 2015, a Chevrolet S10 fechou mais um ano como a picape média mais vendida do Brasil, completando duas décadas de liderança, posto que ocupa desde seu lançamento, em 1995.

Vários fatores ajudam a explicar esta duradoura hegemonia da S10 no mercado nacional: a robustez mecânica, o pioneirismo tecnológico, os motores Flex e diesel mais potentes da categoria, o fato de o veículo estar em constante evolução e a ampla diversidade de configurações.

São 18 combinações, entre três opções de carroceria (Chassis Cab, cabine simples e cabine dupla), três de motorização (2.4 Flex, 2.5 Flex com injeção direta e 2.8 turbodiesel), três de transmissão (MT5, MT6 e AT6), duas de tração (4x2 e 4x4 com seletor eletrônico) e seis versões de acabamento (LS, LT, LTZ, Advantage, Freeride e High Country).

“Essa variedade de combinações da S10 permite a customização da picape conforme o desejo e a necessidade do consumidor. Há desde uma opção mais acessível voltada para o trabalho, como a Chassis Cab, até uma opção caracterizada pela sofisticação e valentia, como a High Country”, atenta Samuel Russell, diretor de Marketing da Chevrolet.

Na versão High Country, a picape oferece alto nível de exclusividade. Os bancos têm forração premium em dois tons (marrom Brownstone e preto Jet Black), costura pespontada e descansa braço traseiro. Já o assento do motorista conta com regulagem elétrica de altura, distância e inclinação do encosto.

O veículo conta ainda com outros itens de comodidade, entre eles ar-condicionado digital, computador de bordo, volante multifuncional, sensor de estacionamento, controle de cruzeiro (cruise control) e sistema multimídia Chevrolet MyLink com GPS, DVD e câmera de ré integrados.

A lista de equipamentos de segurança também é completa. Destaque para o controle eletrônico de estabilidade e de tração, o assistente de partida em aclive (Hill Start Assist), o controle de velocidade em declive (Hill Descent Control), os freios ABS com sistema de distribuição de frenagem (EBD), as lanternas em LED, os cintos de segurança traseiros retráteis de três pontos, o alarme de não afivelamento do cinto de segurança e o conjunto de airbags.

Outros modelos Chevrolet também foram destaques em 2015. O Onix foi o modelo mais vendido do país, enquanto Prisma e Spin também terminaram o ano como líderes em seus respectivos segmentos.

A Chevrolet encerrou 2015 com 388 mil veículos negociados no total e manteve a liderança no segmento de varejo pela terceira vez consecutiva, atingindo seu principal objetivo traçado para o ano.

Histórico de sucesso

Lançada em março de 1995 como a primeira picape nacional de seu segmento, a S10 vem mantendo a liderança de vendas deste então, ultrapassando a marca de 600 mil unidades emplacadas.

1995 – Em março, a Chevrolet lança a S10 (2.2), a primeira picape média nacional; em outubro chega a versão cabine estendida e o motor Maxion HST 2.5 turbodiesel.

1996 – É apresentada ao mercado a S10 Cabine Estendida e a opção de motorização 4.3 V6.

1998 – A linha passou a oferecer opção de cabine dupla e tração 4x4.

1999 – A primeira alteração de estilo, concentrada na parte dianteira, com novos para-choque e grade; o modelo ganha também uma versão de luxo, batizada de Executive.

2000 – A S10 turbodisel passa a adotar o motor MWM Sprint 2.8; seis meses depois chega a série especial S10 Barretos, em homenagem ao maior rodeio do país.

2001 - Estreia a nova linha, com evoluções na dianteira, no interior e na motorização –o propulsor 2.2 é substituído por um 2.4.

2006 – Picape da Chevrolet disputa pela primeira vez o Campeonato mundial de Cross Country e conquista seu quinto título no Rally Internacional dos Sertões.

2007 – O motor 2.4 passou por evoluções e tornou-se flexível.

2009 – A S10 passa por mais uma atualização visual, com mudanças na parte externa e interna do veículo.

2012 – Chega ao mercado a nova geração da S10; projetada e desenvolvida no Brasil também para outros mercados, modelo estreia como nova referência no segmento de picapes médias. Para equipar o veículo, foi criado um novo motor 2.8 Turbodiesel.

2013 – Motor 2.8 Turbodiesel e a transmissão (agora de seis marchas) receberam importantes melhorias técnicas, que possibilitaram um expressivo ganho de desempenho. Com isso, a potência pulou de 180 cv para 200 cv. Outra novidade é a oferta do sistema multimídia MyLink.

2014 – Picape da Chevrolet ganhou mais uma opção de motorização flex, o 2.5 Ecotec com injeção direta de combustível e 206 cavalos, e novo ajuste da suspensão, além de melhorias de acabamento e isolamento acústico.

2016 – S10 ganha quatro versões inéditas: Advantage, Freeride, Chassis Cab e a luxuosa High Country. Elas somam às conhecidas configurações LS, LT e LTZ, ampliando ainda mais o leque de opções de acabamento do utilitário de maior sucesso do segmento.