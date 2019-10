Rompimento em cabo da OI deixa Estado sem atendimento, mas link da Serpro deve funcionar ainda hoje pelo Detran-MS

No entanto, a queda afetou também centenas de outros sistemas no Estado, em São Paulo e no Paraná, onde técnicos da Operadora estão a campo para solucionar a demanda - Foto: Divulgação

O rompimento de uma fibra óptica da operadora Oi causou a queda no sistema do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) que está sem atividade desde o fim da tarde de ontem. Segundo informações da empresa, o rompimento foi ocasionado no Estado do Paraná e ainda não se sabe o real motivo. No entanto, a queda afetou também centenas de outros sistemas no Estado, em São Paulo e no Paraná, onde técnicos da Operadora estão a campo para solucionar a demanda.

Devido a várias intercorrências desse tipo no decorrer do ano, o Detran-MS já vinha em tratativas com a Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) para a implantação de um novo link de comunicação que garanta o atendimento ao usuário e a estabilidade no sistema.

Segundo informações da Dirti (Diretoria de Tecnologia da Informação) do Detran-MS, o novo link já estava em fase de teste e estará pronto nas próximas horas.

O Departamento de Trânsito orienta aos usuários que entrem em contato com a Central de Informações antes de procurar qualquer atendimento. Os números são 3368-0500 ou 154.