Rompimento de cabo de fibra ótica da OI prejudica agências do Detran-MS

Após o rompimento da fibra ótica da operadora Oi na região de Ribas do Rio Pardo, cerca de 24 agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), estão com o sistema fora do ar nesta quinta-feira (16).

O rompimento interrompe o link de internet e telefone das agências impedindo a comunicação com as bases estaduais e nacionais, como Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação), Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), consultas, emissões, entre outros serviços.

Conforme o chefe da divisão de suporte técnico do Detran-MS, Robson Luis, a queda teve início por volta das 10h e ainda não há previsão de retorno. “Ainda não temos informações da causa do rompimento, mas já foi aberto um chamado para análise”, comenta.

Confira a lista das agências com problemas de comunicação:

Ivinhema, Inocência, Glória De Dourados, Três Lagoas, Taquarussu, Brasilândia, Bataiporã, Bataguassu, Aparecida Do Taboado, Angélica, Anaurilândia, Nova Andradina, Ribas Do Rio Pardo, Água Clara, Naviraí, Mundo Novo, Juti, Jatei, Japorã, Itaquirai, Iguatemi, Eldorado, Deodápolis.