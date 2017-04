Renault revela o futurista R.S. 2027 Vision no Salão de Xangai

A Renault aproveitou o Salão de Xangai para revelar o conceito de corrida R.S. 2027 Vision. O modelo representa justamente o que a montadora espera ver na Fórmula 1 em dez anos. O elétrico pesa apenas 600 kg - partes do carro foram feitas por uma impressora 3D - e entrega cerca de 1.360 cv (1.000 kW). O Vision será alimentado por um pequeno motor de combustão interna e impulsionado por sistemas de baterias cinco vezes mais potentes do que os usados atualmente na F1.

A marca investiu em itens de segurança e apostou em uma tecnologia de condução autônoma que é ativada quando acontece algum acidente durante a corrida. Nessas situações, o próprio carro toma a direção e minimiza os riscos para o piloto. Outra característica nova é a cabine coberta que protege o motorista de objetos que possam atingí-lo durante uma competição. A "tampa" é aerodinâmica e foi feita a partir de policarbonato, um material resistente ao fogo e atritos.

O Vision ainda possui duas barras de titânio que emergem em milisegundos se o carro capotar, proporcionando um espaço entre o solo e a cabine para que o piloto escape. Além do foco em segurança nas pistas, a Renault criou um carro de F1 ultra conectado. O 2027 Vision é equipado com uma tecnologia de comunicação entre veículos (V2V), que permite que todos os condutores saibam a localização de seus competidores na pista. As informações ainda previnem que as equipes liberem um motorista enquanto outros carros estão passando em alta velocidade.





O modelo também se comunica com outros dispositivos (V2X) e pode receber instruções diretas sobre a corrida que são replicadas em uma tela digital no volante.

