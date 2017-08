Renault lança Kwid em grande evento com a presença de Anitta e Gilberto Gil num dueto inédito

Renault Kwid é nova aposta da Renault em 2017 na categoria dos compactos. O carro vai ganhar evento de lançamento oficial com anuncio da nova campanha no dia 2 de agosto, próxima quarta-feira, no Allianz Parque. A montadora pretende reunir cerca de 800 pessoas no local que terá ainda um show dueto de Anitta e Gilberto Gil para celebrar este lançamento.

A Renault vem se reinventando e inovando em cada lançamento e com o Kwid não poderia ser diferente. A marca aposta em um grande evento para apresentar o carro e a nova campanha que traz o personagem Hulk como ponto principal, reforçando assim toda força e robustez do modelo. Pensado para ser compacto e robusto, o SUV dos compactos chega como melhor compra 2017 e melhor compra do ano da categoria de até 38 mil reais.

O carro tem como embaixadores os atores Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa que estrelam a campanha e também participam do evento.

“Com o Kwid, a Renault amplia a sua oferta de veículos no Brasil com um carro inovador em um segmento que é responsável pelo maior volume de vendas do mercado. A Renault mais uma vez entrega aquilo que os exigentes clientes desejam, levando ao segmento de entrada um veículo com diversas características do universo SUV – o que mais cresce no país –, além de itens de segurança e espaço interno não encontrados nos veículos compactos”, afirma Luiz Pedrucci, diretor geral do Grupo Renault no Brasil e presidente da Renault do Brasil.

