Campanha de montadora estimula motoristas a “dirigir que nem mulher”

As ações da Renault tiveram início no último final de semana, durante a realização da 16ª Corrida da Mulher de Curitiba / Divulgação

No Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8, o Instituto Renault leva às redes sociais uma campanha especial. O objetivo é quebrar um falso mito: o de que os homens são os melhores motoristas.

Liderada pela atriz Marina Ruy Barbosa e pelo ator Bruno Gagliasso, a ação é composta por três vídeos. Eles trazem informações que comprovam que dirigir como uma mulher é um grande elogio.

Por exemplo, 71% dos acidentes de trânsito são causados por homens. Os motoristas do sexo masculino também são responsáveis por 70% das infrações de trânsito. Em contrapartida, elas têm atitudes mais seguras. Elas não costumam avançar no sinal amarelo e mantém distância do carro da frente. Ao final, Marina, Bruno e o Instituto convidam o internauta a utilizar a hashtag #eudirijoquenemmulher.

As outras peças podem ser vista no portal do Instituto Renault (www.institutorenault.com.br), assim como no Facebook da Renault (facebook.com/renaultbrasil) e no Instagram da fabricante.

Saúde da mulher

Além da campanha on-line, a Renault organizou atividades esportivas, ações de cuidados com a saúde e palestras de empoderamento e orientação profissional em comemoração ao dia dedicado a elas. Programadas durante todo o mês de março e em diferentes localidades, como o Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, e a Maison Renault – espaço conceitual criado para o lançamento do SUV Captur – , as atividades integram as iniciativas realizadas continuamente pela marca em nome da equidade de gêneros.

As ações da Renault tiveram início no último final de semana, durante a realização da 16ª Corrida da Mulher de Curitiba. O evento ocorreu no sábado e no domingo (dias 4 e 5) e contou com patrocínio do Instituto Renault, que promoveu uma série de atividades no Museu Oscar Niemeyer, um dos cartões postais da capital paranaense.

Dando continuidade às ações de saúde e bem-estar, nesta semana, de 7 a 10, as colaboradoras do Complexo Ayrton Senna podem realizar uma série de avaliações físicas, como medições de peso e do índice de gordura corporal.

Instituto Renault

Criado há seis anos, o Instituto Renault tem como objetivo promover ações voltadas à sustentabilidade socioambiental, atuando em três eixos: Capital Humano, voltado ao Desenvolvimento Social, à Educação e à Diversidade; Meio Ambiente, promovendo a sustentabilidade ambiental; e Educação para Segurança no Trânsito, que tem como destaque o projeto “O Trânsito e Eu”. Cerca de 500 mil pessoas já foram impactadas pelas ações do Instituto. Mais informações em www.institutorenault.com.br.

Veja Também

Comentários