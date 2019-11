Recall da Audi: Q5, Q5 Security e SQ5 têm defeito no para-lama

Para reparar o defeito, o recall da Audi envolve a substituição das peças de fixação desses acabamentos - Foto: Divulgação/Assessoria

Um recall da Audi foi convocado na sexta-feira (8) para reparar um defeito nos modelos Q5 2.0, Q5 Security 2.0 e SQ5 3.0. De acordo com comunicado da marca, as unidades envolvidas podem apresentar um defeito no acabamento do para-lama traseiro.

A fabricante informa que, ao longo do tempo e uso do veículo, existe a possibilidade de os acabamentos se soltarem de seus encaixes, podendo atingir outros veículos e pedestres. Assim, há riscos de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

Para reparar o defeito, o recall da Audi envolve a substituição das peças de fixação desses acabamentos, que se encontram nos dois para-lamas traseiros dos modelos. A marca estima que o serviço demorará 1 hora.

A marca já havia feito uma convocação, em agosto, para correção dos mesmos defeitos, nos mesmo veículos e, agora, está ampliando o número de unidades afetadas. Também foi inclusa a versão blindada Security, além de mais chassis dos três modelos.

Unidades envolvidas no recall da Audi

Os carros inclusos na convocação foram fabricados entre abril de 2017 e outubro de 2019. Confira mais detalhes abaixo:

Para atender ao recall da Audi, é necessário comparecer a uma das concessionárias autorizadas da marca. O atendimento começou no dia 8 de novembro. Lembrando que todo recall deve ser realizado, pois trata de problemas de segurança. O serviço também é obrigatoriamente gratuito e não tem limite de tempo para deixar de ser realizado.

Para mais informações e para consulta de chassi, acesse a página de recalls da Audi, ou consulte a central de atendimento pelo número de telefone 0800 777 2834.