Raviera apresenta nova geração do BMW X3 no próximo dia 7 de março em Campo Grande

A versão de entrada traz motor 2.0 de 4 cilindros de 252 cavalos - Foto: BMW Group



A apresentaçã da nova geração do X3 em Campo Grande acontecerá ás 19h na primeira quarta-feira de março deste ano (07), na concessionária BMW Raviera Motors. O modelo já estava em pré-venda desde o final do ano passado e a BMW já havia revelado os preços da nova geração do X3. O SUV teve a pré-venda aberta em dezembro, e está sendo oferecido em duas versões. A xDrive30i X Line custa R$ 309.950, e a M40i sai por R$ 397.950.

O processo de venda é feito todo pelo site da marca (www.novobmwx3.com.br), e as entregas acontecem em março.

A versão de entrada traz motor 2.0 de 4 cilindros de 252 cavalos. Já a configuração mais cara tem o tradicional 6 cilindros em linha de 3 litros, ajustado para entregar 360 cv. As duas configurações possuem câmbio automático de 8 marchas e tração integral.

Entre os principais equipamentos, há quadro de instrumentos digital, faróis full-LED, assistente de condução e estacionamento e ar-condicionado com 3 zonas de regulagens.



Serviço

Raviera Motors

www.ravieramotors.bmw.com.br/

R. Ceará, 100 - Miguel Couto, Campo Grande - MS

Telefone (67) 4009-7007