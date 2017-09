Líder de vendas em vários mercados da Ásia-Pacífico, a Ranger combina na versão Raptor uma aparência forte e radical com recursos fora de estrada ainda mais avançados / Divulgação

A Ford Ásia-Pacífico divulgou as primeiras imagens de uma versão off-road de alto desempenho da picape Ranger, que deve chegar aos mercados da região em 2018. Chamada Ranger Raptor, família que já faz sucesso na linha F-150, a nova picape é inspirada em modelos de competição no deserto, cujo visual, ainda camuflado, pode ser visto neste vídeo gravado no deserto da Austrália.

A Ranger Raptor fará parte da linha de veículos da divisão Ford Performance, responsável pela criação e desenvolvimento de carros e picapes esportivos de alto desempenho. Projetada para atender um público que busca altas doses de adrenalina, a Raptor chama a atenção pela robustez e promete uma capacidade off-road inédita no segmento. Compartilhando o mesmo nome da F-150 Raptor, a picape de produção mais radical do mundo, ela vai inaugurar uma nova classe entre os veículos médios off-road de alto desempenho.

“Estamos entusiasmados em levar para um novo nível a picape mais robusta e inteligente do mercado”, diz Trevor Worthington, vice-presidente de Desenvolvimento do Produto da Ford Ásia-Pacífico. “A Ford Ranger Raptor vai oferecer aos clientes, pela primeira vez, a oportunidade fantástica de possuir uma autêntica versão off-road da sua picape favorita.”

Líder de vendas em vários mercados da Ásia-Pacífico, a Ranger combina na versão Raptor uma aparência forte e radical com recursos fora de estrada ainda mais avançados. Ela se junta à F-150 Raptor para ampliar o DNA da Ford Performance, complementando a linha de modelos de estrada de alta performance formada pelo Ford GT, Mustang Shelby, Focus RS, Focus ST e Fiesta ST.

