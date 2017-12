Ranger movida a diesel ganha novo preço

Sem modificações nos acessórios ou condições de pagamento, o aumento afetou apenas as versões XLS e a Sportrac - Divulgação

A Ford aumentou ainda mais o valor da Ranger movida a diesel. Os acréscimos nos preços finais do veículo vão de R$ 2.500 a R$ 4.050.



Sem modificações nos acessórios ou condições de pagamento, o aumento afetou apenas as versões XLS e a Sportrac. As opções flex continuam com o mesmo valor, assim como a LTD Limited 3.2 diesel.



Confira todos os preços da Ford Ranger:



Ford Ranger CD 2.5 Flex 4X2 XLS R$ 106.990

Ford Ranger CD 2.5 Flex 4X2 XLT R$ 118.420

Ford Ranger CD 2.5 Flex 4X2 LTD Limited R$ 126.490

Ford Ranger CD 2.2 Diesel 4X2 XLS: de R$ 136.850 para R$ 139.270 (+R$ 2.420)

Ford Ranger CD 2.2 Diesel 4X4 XLS: de R$ 148.850 para R$ 151.470 ( R$ 2.620)

Ford Ranger CD 2.2 Diesel 4X4 XLS automática: de R$ 156.700 para R$ R$ 159.460 ( R$ 2.760)

Ford Ranger CD 2.2 Diesel 4X4 Sportrac automática: de R$ 162.990 para R$ 165.860. ( R$ 2.870)

Ford Ranger CD 3.2 Diesel 4X4 XLT automática: de R$ 174.050 para R$ 178.100 ( R$ 4.050)

Ford Ranger CD 3.2 Diesel 4X4 LTD Limited automática R$ 190.190