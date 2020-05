Ram reforça presença no mundo rural com apoio a lives de rodeios

Programação, que começa hoje, reúne nomes importantes do esporte no país, como Almir Cambra, que fará a locução dos eventos da caçamba de uma Nova Ram 2500 - Foto: Divulgação/Assessoria

Com o apoio da marca Ram, que tem profunda ligação com o universo rural, começa nesta sexta-feira (29), às 19h, a série Estrelas da Arena, com alguns dos principais competidores do rodeio brasileiro. Organizado pela ACR (Associação dos Campeões de Rodeio), o evento será realizado sem público no local e terá oito transmissões ao vivo, divididas nos próximos quatro finais de semana, sempre às sextas e sábados, até 20 de junho. As lives serão veiculadas pelo canal Brasil Rural TV (mais detalhes abaixo).

Uma das grandes personalidades do rodeio no Brasil, usuário das picapes Ram desde 2007 e embaixador da marca, o locutor Almir Cambra destaca que todas as precauções para evitar a covid-19 estão sendo tomadas. Tanto em relação a equipamentos de proteção como máscara e luvas quanto ao limite de pessoas envolvidas em cada rodeio – serão apenas 35, das quais na arena propriamente dita nunca haverá mais de quatro pessoas por vez.

Cambra soltará sua potente voz nas transmissões de uma tribuna bem especial: do alto da caçamba de uma Nova Ram 2500. “É um prazer contar com o apoio da marca Ram nessa ação que traz um pouco de entretenimento para quem gosta de rodeio e ainda tem uma missão nobre”, diz. No caso, o locutor se refere às contribuições que o público internauta poderá fazer ao Hospital de Câncer de Barretos, no interior paulista. Para isso, bastará apontar a câmera do celular ou tablet para o código QR que vai ficar na tela da live.

Maior, mais forte e mais sofisticada picape do Brasil, a Ram 2500 Laramie também servirá como veículo para o melhor peão da noite dar a “volta olímpica” pela arena. Entre os competidores estarão nomes como Edevaldo Ferreira, Marco Braghiroli, Rafael Barbosa, Ademir Candido e Magno Alves, que desafiarão os melhores touros da Cia. Califórnia, a exemplo de Magnata, Careta, Elemento Surpresa, Novo Amor, Tô Bacana, Pokémon etc.