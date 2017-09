Projeto Senai Acelera oferecerá palestras no Salão do MiniAutomóvel

Com motores e peças automotivas de diferentes tamanhos e formas para mostrar a tecnologia envolvida no coração de um automóvel, o Senai está presente no Salão do MiniAutomóvel, que começou nesta sexta-feira (01/08) no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande (MS). Além dos equipamentos, haverá minipalestras com instrutores para esclarecimento do funcionamento de alguns sistemas de mecânica.

Trata-se do Projeto Senai Acelera, que, durante todos os dias do evento, colocará em exposição kits de direção hidráulica, injeção eletrônica, mokap de freio, motor 3 cilindros da Fiat, motor da Fiat Toro 2.0 Diesel e motor de combustão VW 2.0 16 válvulas. Além disso, o Projeto terá um stand com quatro simuladores de maquinário pesado - caminhão basculante, escavadeira, motoniveladora e trator de esteira –, sendo que para utilizar o simulador o participante deve ter mais de 15 anos de idade e fazer um mini cadastro no stand.

Já nos dias 3, 10 e 17 de setembro, sempre a partir das 16 horas, o Senai Acelera oferecerá palestras pockets de elétrica automotiva, injeção eletrônica, embreagem e mecânica básica para mulheres. Os interessados nas palestras poderão se inscrever na hora, no stand do Senai, ou pela página do Facebook do Senai de Mato Grosso do Sul.

Segundo o gerente do Senai de Campo Grande, Marcos Costa, a exposição tem como objetivo divulgar o trabalho da instituição e despertar o interesse das pessoas que passarem pelo nosso estande para o conhecimento das novas tecnologias nessa área automotiva. “É um curso muito divulgado entre oficinas mecânicas e concessionárias. Temos um convênio com a Fiat e as novas tecnologias do mercado chegam primeiro para nós. Então mostrar isso para o público é importante e necessário”, afirmou.

O evento

O Salão do MiniAutomóvel foi idealizado pelo jornalista Paulo Cruz, que está inserido na área de automóveis há mais de 20 anos e é um verdadeiro apaixonado pelas preciosidades sobre rodas. Tanto que seu trabalho durante essas décadas tem sido criar, incentivar, apoiar, organizar diferentes eventos no universo automotivo.

A primeira edição do Salão do MiniAutomóvel foi realizada em fevereiro de 2016, no Shopping Bosque dos Ipês, reunindo cerca de três mil miniaturas e carros antigos especiais em tamanho real, atraindo um público estimado de 150 mil pessoas. “Neste ano, esperamos um público muito maior, o evento cresceu em tamanho e qualidade”, reforçou Paulo Cruz.

Ele acrescenta que ao todo serão 13 espaços temáticos e está programada a participação de novos colecionadores, além da presença dos superesportivos especiais, carros antigos e off-road exclusivos. “E quanto às miniaturas a mesma coisa, temos réplicas icônicas e inéditas, itens raros que não estão disponíveis nas gôndolas de lojas de brinquedos, como por exemplo um Rolls Royce Phanton 1:18 cravejado em cristais Swarovisk”, destacou.

Serviço – O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados, Campo Grande (MS)

