Projeto piloto da Audi gera eco-eletricidade de forma inteligente

Carro, casa e fornecimento de energia combinados para formar uma rede inteligente: o projeto piloto ‘Audi Smart Energy Network’ possibilita, pela primeira vez, a interação com a rede elétrica, o que marca um grande avanço para a estabilidade da rede - Divulgação

O projeto piloto, que faz parte de um estudo, está sendo realizado com famílias na área de Ingolstadt, na região de Zurique. Ele envolve a combinação de sistemas fotovoltaicos (painéis solares) de vários tamanhos com baterias de armazenamento fixas. O software de controle da start-up Ampard distribui a energia solar de forma inteligente, com base na demanda atual ou panejada do carro, da casa e do sistema de aquecimento. Uma característica única do projeto é que ele é capaz também de interagir com a rede de energia: em uma interface de comunicação integrada, todos os sistemas estão interligados para formar uma ‘usina de energia virtual’, constituindo uma rede inteligente.

Os dispositivos de armazenamento domésticos estão conectados e podem fornecer o que é conhecido como ‘energia balanceada’. Ou seja, eles equilibram as flutuações entre geração de energia e o consumo, e estabilizam a frequência armazenando quantidades menores e temporárias de energia por um curto período. Isso possibilita a otimização do consumo interno: os operadores de sistemas fotovoltaicos aumentam sua proporção de energia solar de uso próprio enquanto reduzem seus custos de aquisição de energia.

"Estamos olhando para a mobilidade elétrica no contexto de um sistema global de abastecimento que é, cada vez mais, baseado em energias renováveis. Estamos desempenhando um papel pioneiro no mercado de energia balanceada - permitindo que os produtores alimentem energia na rede, como parte do projeto piloto. Isso agora é possível, pela primeira vez, no nível das famílias, o que ajuda a equilibrar toda o fornecimento", destaca o Dr. Hagen Seifert, chefe de conceitos sustentáveis de produto ??da Audi.

Como parte de sua busca pela mobilidade premium sem emissão, a Audi também busca desenvolver serviços além do automóvel como produto. Um aspecto importante é a inter-relação entre todas as áreas da vida em que o carro é parte de um ambiente conectado. Existe um foco especial nos serviços que envolvem a interação entre o carro e o meio ambiente.