Professora de 32 anos morre em acidente na noite de sábado na avenida Gury Marques

Nantes se recusou de fazer o teste do bafômetro, mas tinha indícios de embriaguez. - Foto:Whatsapp

Suellen Vilela Brasil, professora de geografia (32) anos morreu em acidente na noite de sábado (30) na Vila Cidade Morena, na Capital. A professora seguia em um veículo Renault Clio que foi atingido por um Gol Volkswagen na avenida Gury Marques, conduzido por Alexander Nantes Stein também de 32 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o carro da vítima teve a traseira atingida pelo veículo de Alexander, que subiu no canteiro e parou ao bater em uma árvore. Suellen morreu no local do acidente. Com o impacto, o outro veículo atravessou o canteiro central e parou na outra pista da avenida, no sentido contrário. O motorista reclamou de dores, foi encaminhado para atendimento médico e preso por dirigir embriagado.

Nantes se recusou de fazer o teste do bafômetro, mas tinha indícios de embriaguez. Diante da situação, foi feito o Auto de Constatação de Embriaguez. À Polícia Civil, o motorista disse que o carro da vítima reduziu a velocidade repentinamente e ele não conseguiu frear a tempo de evitar a batida.

Como houve vítima fatal no acidente, o condutor só poderá ser liberado após decisão judicial. Ele deve passar por audiência de custódia, onde será definido se vai continuar preso ou será solto, na segunda-feira (1º).