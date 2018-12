Primeiro SUV de alto luxo da marca, JAC T80 terá 7 lugares e vai custar R$ 139.990

O JAC T80 disputará o segmento de modelos de alto luxo, sendo que os concorrentes com porte e motorização similares custam R$ 40 mil ou R$ 50 mil mais caros - Divulgação

A JAC Motors prepara-se para apresentar seu novo SUV, o primeiro no segmento de alto luxo, no início de fevereiro. O JAC T80 vai custar R$ 139.990 e se distinguirá rapidamente da concorrência por diversos aspectos. Inicialmente, o porte: o modelo conta com 4,79 metros de comprimento, 1,9 m de largura e 1,76 m de altura, com ainda 2,75 m de entre-eixos.

"Quando configuramos nosso SUV para 7 lugares, não era apenas o espaço de um porta-malas transformado em dois assentos. O T80 é realmente muito grande e apresenta porte superior a todos os adversários nesta faixa de preços", garante Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors Brasil.

1. Lançamento oficial foi marcado para 7 de fevereiro. Pré-venda começará nesta sexta-feira, 21 de dezembro

2. O mais novo integrante da família de SUV´s da JAC Motors irá se posicionar numa faixa de preços em que os concorrentes são muito mais caros

3. Além de todos os itens já constantes nos demais SUV´s da marca, o T80 terá 7 lugares e trará quadro de instrumentos em tela de LCD de 12,3 polegadas, mais uma tela multimídia de 10 pol no console

4. Com motor 2.0 Turbo de 210 cv, câmbio DCT e ESP de série, além de 6 air bags e sistema de áudio Infinity com 10 alto-falantes Hi-Fi, o novo JAC Motors assegura um desempenho acima das expectativas para o segmento de SUV´s

O JAC T80 disputará o segmento de modelos de alto luxo, sendo que os concorrentes com porte e motorização similares custam R$ 40 mil ou R$ 50 mil mais caros. Será equipado com motor 2.0 Turbo com 210 cv de potência e 300 Nm de torque. O modelo terá versão única com câmbio DCT (automático, com dupla embreagem), que inclui 6 velocidades programadas eletronicamente.