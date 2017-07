Preparador cria Land Rover Defender curto com carroceria conversível

Esse Land Rover Defender da Startech é construído sobre a base do Land Rover Defender curto e com carroceria conversível, uma das muitas versões que teve o lendário 4x4 britânico antes que a Land Rover deixasse de fabricá-lo e começasse com a fase de desenvolvimento do novo Defender. A ideia que perseguia esse preparador, que pertence à Brabus, era a de criar um todo-terreno com um aspecto robusto, mas com um interior de máximo luxo.

Primeiramente dando uma olhada no exterior, o último Defender preparado pela Startech conta com um para-choque dianteiro diferente ao de série, um componente que integra um guincho, argolas de reboque e dois faróis antineblina, que junto com os do teto, certamente tornam a noite em dia. Sobre o capô e aos para-lamas dianteiros foram colocadas as típicas proteções metálicas para poder caminhar sobre eles sem estragá-los, e nesse caso recebem o acabamento preto. Como aumentaram a largura das bitolas com a adição de rodas Monostar D Black da Startech com pneus maiores, na medida de 285/60 R18, o preparador aumentou os arcos das rodas que estão pintados no mesmo preto brilhante do resto da carroceria.

Mas é no interior onde mais surpreende esse carro, pois poucas vezes se viu um Land Rover Defender tão luxuoso como este. Praticamente tudo está estofado em couro de alta qualidade e o que não está, surge coberto com madeira ou metal como se fosse um Range Rover. Desde o santantonio até a caçamba, tudo recebe o máximo cuidado e com uma combinação de cores que mescla o bege e o branco com remates metálicos e de madeira. E para terminar, foi incorporado um sistema de som de alta fidelidade junto com um sistema multimídia de última geração.

