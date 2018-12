Prêmio Imprensa Automotiva divulga veículos finalistas da edição 2018

Da redação com assessoria

Um dos prêmios mais importantes para a indústria automotiva brasileira, o Prêmio Imprensa Automotiva 2018, promovido pela ABIAUTO – Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, divulga a lista dos veículos finalistas.

A premiação acontece no próximo dia 11 de dezembro, em São Paulo, durante solenidade festiva que comemora sua 20ª edição.

Criado em 1998 por um grupo de jornalistas dedicados a mostrar aos leitores, ouvintes e telespectadores, quais os melhores modelos para sua compra, a Abiauto é hoje um dos principais prêmios da indústria automotiva brasileira, que reúne 35 eleitores de todo o Brasil. A diferença é que hoje, com a evolução da Comunicação, também participam da eleição jornalistas de sites e blogs.

No ano seguinte à sua fundação, em seu prêmio inicial, a Abiauto premiou o Mercedes-Benz Classe A, o primeiro veículo da marca produzida no Brasil, em Juiz de Fora (MG).

Todos os sotaques e regionalismos – A importância do Prêmio Abiauto está no fato de que seus eleitores cobrem todo o território Nacional, abrigando jornalistas de Norte a Sul e de Leste a Oeste, com todos os regionalismos, sotaques e conhecimentos de cada habitante das diversas regiões brasileiras.

Além do prêmio maior, a entidade também premia cinco outros modelos com motor até 1,2; de 1,2 até 1,6 litros; picapes, suv’s e importados, além da melhor motocicleta do ano. O Prêmio Abiauto tem o apoio da Jeep, Fiat, Mercedes-benz, Honda, Ford, Audi, Volkswagen.

Vamos aos finalistas:

CARRO NACIONAL ATÉ 1,2 LITRO

Fiat Argo

Ford Ka

Renault Kwid

Volkswagen Polo

Volkswagen Virtus

CARRO NACIONAL DE 1,2 A 1,6 LITRO

Fiat Cronos

Honda Civic

Toyota Yaris

Volkswagen Polo

Volkswagen Virtus

CARRO NACIONAL ACIMA DE 1,6 LITRO

Audi A3 Sedan

Fiat Cronos

Mercedes-Benz Classe C180

Toyota Corolla

Volkswagen Golf

PICAPES

Chevrolet S10

Fiat Toro

Ford Ranger

Toyota Hilux

Volkswagen Amarok V6

CARRO IMPORTADO

Audi A4

Chevrolet Camaro

Ford Mustang

Mercedes-Benz Classe E

Toyota Prius

Volkswagen Passat

SUV/CROSSOVER

Chevrolet Equinox

Ford EcoSport

Honda HRV

Jeep Compass

Volkswagen Tiguan