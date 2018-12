Porsche Brasil chega a Belo Horizonte

A nova sede da Porsche no Brasil - Divulgação

A Porsche inaugurou nesta terça-feira, dia 11 de dezembro em Belo Horizonte, seu décimo Porsche Center, nomeando o grupo Bamaq como seu parceiro na região.



"O ano de 2018 foi muito especial para nós e, encerrar com a abertura de uma nova loja, em parceria com o Grupo Bamaq que possui toda a nossa confiança e a experiência de mais de 20 anos no segmento de carros de premium é algo que nos motiva cada vez mais a continuar investindo no Brasil", revela Werner Schaal, Diretor de Vendas da Porsche Brasil.

As expectativas da marca para 2019 no mercado mineiro são excelentes devido a importância do segmento automotivo de luxo na região e, para isso, o novo espaço conta com uma equipe de 15 funcionários, todos capacitados pela Porsche Brasil para proporcionar aos clientes a experiência e a qualidade que eles esperam.



A décima concessionária da marca está localizada na Avenida Raja Gabáglia, conhecida por ser o corredor mais importante do segmento automotivo na cidade. O espaço tem mais de 1.500 m² de área construída em um terreno de 1.800 m². Conta com venda de veículos novos e seminovos, peças, acessórios, serviço de oficina, funilaria e PDS (Porsche Drivers Selection).

O novo Porsche Center Belo Horizonte irá comercializar todos os veículos da marca, incluindo as edições especiais e dois lançamentos: Os SUV's Macan e Cayenne. Esse centro, assim como os outros, possui o que todos os clientes e fãs Porsche querem e buscam: um espaço que é sinônimo de tecnologia, performance, luxo e design.

Porsche Center Belo Horizonte

Avenida Raja Gabáglia 222 - Estoril

Belo Horizonte, MG



Sobre a Porsche

A Porsche Brasil, com sede em São Paulo, é a primeira subsidiária Porsche na América Latina, tendo a sua operação iniciada em julho de 2015. A rede Porsche no Brasil está presente nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Campinas, Florianópolis, Brasília, Ribeirão Preto e Belo Horizonte.