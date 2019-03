Porsche apresenta o Cayenne Coupé

O novo Porsche Cayenne Coupé já está disponível para encomendas e estará nas concessionárias da Europa no final de maio - Foto: Divulgação

A Porsche está ampliando a família Cayenne. Um veículo ainda mais esportivo foi adicionado à terceira geração dessa linha de utilitários esportivos de alto sucesso: o Cayenne Coupé. "O Coupé inclui todos os diferenciais tecnológicos do Cayenne atual, mas tem um design ainda mais dinâmico e novos detalhes técnicos que o tornam mais progressivo, atlético e emocionante", afirma Oliver Blume, presidente do Conselho Executivo da Porsche AG. Os destaques do novo modelo Cayenne incluem linhas mais marcadas, com uma seção traseira totalmente única, um defletor traseiro adaptativo, bancos traseiros individuais e dois conceitos diferentes de teto: um teto panorâmico de vidro fixo, como equipamento de série, ou um teto opcional de carbono.





Linha de teto com inclinação acentuada cria uma elegância sem rival

As proporções mais dinâmicas combinam com elementos de design exclusivos que dão ao novo Cayenne Coupé um nível de elegância inigualável. "A linha de teto significativamente mais inclinada, que cai para a traseira, faz o Cayenne Coupé parecer ainda mais dinâmico e o posiciona como o modelo com aparência mais esportiva em todo o segmento", diz Michael Mauer, vice-presidente de Estilo da Porsche. O efeito é reforçado por um defletor aerodinâmico no teto, que marca ainda mais a silhueta diferenciada do Coupé. O para-brisa dianteiro e a coluna A são mais baixos do que no Cayenne, graças ao rebaixamento da borda do teto em torno de 20 milímetros. As portas traseiras e para-lamas redesenhados alargam os ombros do veículo em 19 milímetros, contribuindo para a impressão muscular do conjunto. A placa traseira é integrada ao para-choques, fazendo o veículo parecer mais próximo do chão.



Com seu defletor adaptativo, o atual Cayenne Turbo foi o primeiro SUV a trazer esse tipo de aerodinâmica ativa. O novo Cayenne Coupé aproveita essa iniciativa e dá continuidade a ela. Em todos os modelos Cayenne Coupé, o defletor de teto é combinado a um novo defletor traseiro adaptativo, como parte da Porsche Active Aerodynamics (PAA - aerodinâmica ativa). O defletor - integrado harmonicamente à silhueta deste modelo - se estende 135 mm em velocidades acima de 90 km/h, aumentando a pressão de contato sobre o eixo traseiro, ao mesmo tempo que a PAA aumenta simultaneamente a eficiência.



Grande teto panorâmico fixo de vidro de série, com teto de carbono como opção

O novo Cayenne Coupé vem de série com um teto panorâmico fixo de vidro com 2,16 m². A área transparente de 0,92 m² proporciona a todos os passageiros uma extraordinária sensação de espaço, enquanto a persiana retrátil integrada protege contra a exposição ao sol e o frio. Um teto de carbono estruturado é oferecido para o Coupé como opcional a pedido. A costura central dá a esse teto o visual característico de um carro-esporte, similar ao Porsche 911 GT3 RS. O teto de carbono é oferecido como parte de três pacotes esportivos com baixo peso. Esses pacotes também incluem itens Sport Design e novas rodas GT Design de 22 polegadas com peso reduzido, centro dos bancos em tecido com padrão clássico xadrez e detalhes interiores em carbono e Alcantara. Para o Cayenne Turbo Coupé, o pacote também inclui um sistema esportivo de escapamento.



Conforto na estrada com quatro bancos esportivos

O novo Cayenne Coupé oferece de série amplo espaço a bordo para até quatro pessoas. Na frente, os novos assentos esportivos com oito regulagens com apoios de cabeça integrados oferecem conforto excepcional e ótimo apoio lateral. Na traseira, o Coupé vem equipado de série com um banco com características típicas de bancos individuais. Como alternativa, bancos conforto tipo 2+1 - um equipamento familiar do Cayenne - pode ser especificado sem custo adicional. Os passageiros de trás sentam-se 30 milímetros mais baixo que no Cayenne, o que garante amplo espaço para a cabeça, apesar da silhueta esportiva rebaixada do veículo. A capacidade do bagageiro e de 625 litros - ideal para o uso diário - e pode ser elevada até 1.540 litros quando os assentos traseiros são rebatidos (no Cayenne Turbo Coupé, de 600 para 1.510 litros).





Lançamento no mercado com motores turbo de 340 cv e 550 cv

As linhas altamente dinâmicas e elementos de design exclusivos do novo Cayenne Coupé diferenciam o modelo verdadeiramente. Ao mesmo tempo, ele se beneficia de todos os destaques tecnológicos da terceira geração do Cayenne, que apresenta potentes sistemas de propulsão, sistemas de chassi inovadores, display e conceito operacional digitalizados e uma abrangente conectividade.





No lançamento ao mercado, são disponibilizados dois motores de alto desempenho. O Cayenne Coupé com motor turbo de seis cilindros e três litros de deslocamento tem potência de 250 kW (340 hp) e desenvolve 450 Nm de torque. O pacote Sport Chrono que equipa os veículos de série permite realizar a arrancada de 0 a 100 km/h em 6,0 segundos, tempo que pode cair para 5,9 segundos com os pacotes esportivos de peso leve opcionais. A velocidade máxima do veículo é 243 km/h. O topo de linha Cayenne Turbo Coupé chega à linha de partida com um motor V8 de quatro litros com duplo turbocompressor, 404 kW (550 cv) e torque máximo de 770 Nm. O Cayenne Turbo Coupé acelera da imobilidade até 100 km/h em 3,9 segundos e tem velocidade máxima de 286 km/h.



Ampla linha de equipamento de fábrica

O novo Porsche Cayenne Coupé já está disponível para encomendas e estará nas concessionárias da Europa no final de maio. Na Alemanha, os preços começam em EUR 83.711 para o Cayenne Coupé e EUR 146.662 para o Cayenne Turbo Coupé, incluindo o imposto de valor adicionado (VAT) e equipamentos específicos para o país. No mercado brasileiro, a expectativa de chegada do novo SUV Coupé é até o final deste ano, preços e pacote de opcionais estão em definição.





A ampla linha de equipamentos de série inclui a direção Power Steering Plus sensível à velocidade, rodas de liga de 20 polegadas, Park Assist à frente e atrás, incluindo câmera reversível, Porsche Active Suspension Management (PASM - gerenciamento ativo da suspensão) e o pacote Sport Chrono.