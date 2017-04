Por dentro de um supercarro: conheça os cinco modos de direção do novo Ford GT

A Ford desenvolveu para o novo GT um sistema com cinco modos de direção que facilitam a domagem da “fera” de mais de 650 cv e mudam o conceito de que é complicado pilotar um supercarro. Para ajustar automaticamente as configurações aerodinâmicas da carroceria, do motor, do controle de estabilidade, da troca de marchas e até a altura do solo do Ford GT para cada tipo de pista, basta o motorista acionar um botão localizado na direção de estilo F1.

O sistema foi desenvolvido a partir da opinião de motoristas, que não queriam dificuldade para usar todos os recursos do novo GT. Os modos de direção são: “Normal”, para uso diário; “Molhado”, para chuva; “Esporte”, para uma condução mais arrojada; “Pista”, para corrida em circuito fechado; e “V-Max”, para velocidade máxima em retas (ver imagens anexas).

“Dar aos proprietários sempre a melhor sensação de dirigir foi uma prioridade absoluta no projeto deste carro, por isso nosso foco foi simplificar a experiência e otimizar seu desempenho para praticamente qualquer situação”, diz Derek Bier, gerente do Ford GT.

Cada modo é afinado especialmente para um ambiente de direção e acompanhado da exibição de informações diferentes no painel – um aprendizado que a Ford Performance trouxe do programa de competição do Ford GT.

O Ford GT possui também um sistema de controle de arrancada avançado e fácil de usar, que garante tração máxima nas partidas. Projetado para as pistas, ele é disponível em todos os modos, exceto no "Molhado". O sistema é ativado por comandos no volante e exibe a inscrição “LC” em branco no painel. O motorista só precisa pisar no freio com o pé esquerdo e pressionar totalmente o acelerador com o pé direito. Quando o "LC" ficar verde, basta soltar o freio para o GT arrancar e ganhar velocidade rapidamente.

Modo “Normal”

No modo “Normal” do Ford GT, a distância do solo é de 120 milímetros e a calibração do acelerador e transmissão é padrão. O controle de estabilidade e tração não pode ser ajustado. A asa traseira se abre automaticamente acima de 145 km/h e volta a se recolher em 130 km/h. A asa funciona também como freio de ar quando os sensores detectam uma frenagem agressiva.

Nos modos “Normal” e “Molhado”, pode-se usar a opção de conforto da suspensão, que ajusta a pressão dos amortecedores para suavizar a rodagem em estradas acidentadas, sem comprometer o controle.





Modo “Molhado”

Este modo muda a calibração da aceleração, mantendo a altura do solo e demais sistemas nas configurações padrão. O controle do acelerador é ajustado para limitar a derrapagem e deslizamento, aumentando a estabilidade em situações de risco.





Modo “Esporte”

O modo “Esporte” calibra o acelerador para uma resposta ainda mais ágil do motor V6 3.5 com duplo turbo e sistema “anti-lag”. Desenvolvido no Ford GT de corrida vencedor de Le Mans, o sistema “anti-lag” mantém o turbo girando para gerar impulso sempre que necessário. A distância do solo é mantida em 120 milímetros, mas o modo de conforto da suspensão fica indisponível e o controle de estabilidade e tração ganha três configurações adicionais.

Ele permite sobreesterço e derrapagem do carro para uma tocada mais agressiva e divertida. As trocas de marcha e os engates são mais rápidos para aceleração máxima. É um ajuste que também funciona bem nas pistas, especialmente em circuitos que exigem uma altura maior do solo.

Modo de “Pista”

O modo “Pista” é totalmente radical e otimizado para corridas em circuito fechado, com controle significativamente diferente do modo “Esporte”. O sistema hidráulico rebaixa a altura da carroceria para 50 milímetros. A força das molas aumenta e os amortecedores adotam a configuração mais firme. A asa traseira é levantada e as aberturas aerodinâmicas da frente se fecham para máxima pressão aerodinâmica. Tudo isso ocorre em menos de dois segundos.





Modo “V-Max”

No modo “V-Max”, de velocidade máxima, cada ajuste é voltado para o Ford GT andar mais rápido. Como no modo “Pista”, a sua seleção deve ser feita com a transmissão na posição de estacionamento. A altura do solo é a mesma do modo “Pista”, mas os elementos aerodinâmicos são ajustados para minimizar o arrasto. Os controles de estabilidade permanecem ativos para manter o carro em linha reta. “O modo V-Max é projetado com um único objetivo, para o GT alcançar a maior velocidade em linha reta. Funciona”, diz Derek Bier.

Veja Também

Comentários