Por Decreto Municipal, aulas e exames de direção veicular estão suspensos em Campo Grande

Seguindo orientações do novo decreto municipal publicado, que veda as aulas presenciais de qualquer natureza, estão suspensos os exames de direção veicular e aulas teóricas e práticas do processo de formação de condutores, realizadas na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Campo Grande) entre 18 e 31 de julho. Caso haja registro de aula nos sistemas de monitoramento do órgão essa informação poderá ser fornecida à prefeitura para fins de fiscalização.

A diretora de habilitação do Detran-MS, Loretta Figueiredo, frisa que o acesso de veículos de aprendizagem nas áreas de treinamento e exames também não será permitido. “Assim que houver nova data, os CFC’s (Centro de Formação de Condutores) serão orientados a reagendarem todos os exames”, finaliza.

É importante ressaltar que por conta da pandemia do Novo Coronavírus, a deliberação 185 do Contran, publicada em 19 de março, garante que candidato que está com o processo em aberto, poderá concluí-lo em 18 (dezoito) meses e não em 12 (doze) meses como previa a legislação de trânsito.