Ponto de equilíbrio da Porsche: Panamera 4 e-hybrid

Porsche lança no Brasil o novo Panamera 4 híbrido que pode rodar 50 quilômetros no modo elétrico - Divulgação

São 50 quilômetros no modo elétrico (e-power) com direito a máxima de 140 Km/h e um acervo tecnológico de luxo sobre rodas. O novo

Panamera 4 e-hybrid é lançado no Brasil para ser o dono do restrito mundo dos sedãs super luxuosos que conquistam os mais velhos e deixam parte da juventude impressionada com tanta riqueza.

O Porsche avança rápido do 0 a 100 Km/h em 4,6 segundos assessorado pelo motor V6 2.9 biturbo de 330 cv potência e câmbio PDK de oito velocidades. Na potência combinada, 482 cv com 71,4 mkgf de torque. Um dado pouco relevante para o comprador é a média de consumo de 16 Km/l. A máxima de 278 Km/h me agradou porque o Pana é esperto.



Com tração nas quatro rodas, a engenharia possibilita, em primeiro plano, o uso das rodas traseiras, o alemão, que custa R$ 529 mil, roda a procura de emoção, como legítimo Porsche entrega no modo Sport ou Sport Plus a melhor sensação de dirigibilidade. Na carroceria Executive o preço e o tamanho sobem um pouco: 15 cm alongados e custa R$ 542 mil.



Se a exclusividade for intensa, o fabricante disponibiliza a versão 4S, 4.0 V8 biturbo de 680 cv na força conjunta do combustão com o elétrico e o preço do bólido passa do milhão (R$ 1.233). O carrão, se brincar, permite um “coice” com 86,7 quilos de torque e anda muito podendo chegar aos 310 Km/h.



A segunda geração do Pana tem uma bateria que dura 15 anos, segundo a Porsche, e pode ser carregada entre 4 e 8 horas, mas fique sabendo que o modo regenerativo atua no carro. Quando você freia ou ativa o e-charge o sistema carrega.

O sedã oferece seis modos de condução e a partida 100% ecológica com o lado elétrico da força. Mas não esqueça a origem esportiva do Porsche e na pista ou onde você estiver, utilize o Sport Plus, mesmo que ajuste a suspensão para o estilo conforto. O Lado Sport também convence desde que o motorista ative o botão no centro do seletor que fica no estiloso volante e abuse, divirta-se. No híbrido, o condutor pode optar pelo E-Hold para alternar a propulsão dentro da sua necessidade.



A tela de 12,3 polegadas, como destaque do painel, rouba a cena do belo quadro de instrumentos com mistura do digital e analógico. A peça mostra tudo que você precisa como o status da sua condução, computador de bordo, ar-condicionado e, se nada exibisse, ainda assim seria elegante.



Na parte central, o console elevado e completo em botões (que inclui o de estacionamento eletrônico) separa como um pequeno muro o motorista do passageiro. Nada de ativar a função “namoro fácil”. Na Europa, os dados de tráfego permitem uma leitura inteligente do veículo e promovem o elétrico na cidade, por exemplo, e combustão na estrada, tudo pelo guia do GPS. O interior em couro comporta quatro pessoas com conforto.



Na pista, o Panamera 4, de direção leve e arquitetura moderna, convence comparado a geração anterior. O Porsche mostra as fases do seu comportamento dinâmico, que tem como foco o cliente acima dos 50 anos e na rota da concorrência do Mercedes Classe S e do BMW Série 7. A Lexus entrará no jogo com o LS400.