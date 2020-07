Polícia Militar Rodoviária realiza blitz de trânsito na MS 080

“Operação Trânsito Seguro”, que fiscalizou mais de 80 veículos que trafegavam na MS 080 - ( Foto: Polícia Militar)

Na tarde da última sexta-feira (17) na Capital a Polícia Militar Rodoviária (PMR) realizou a “Operação Trânsito Seguro”, que fiscalizou mais de 80 veículos que trafegavam na MS 080, coibindo infrações de trânsito e reforçando a presença da PMR naquela rodovia.

As infrações mais flagradas foram de condutores não habilitados, além de CRLV’s vencidos. Os usuários da via foram orientados quanto a importância do respeito às leis de trânsito para a preservação de vidas.