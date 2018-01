Planejamento é essencial para viajar de carro

É importante já saber de antemão as condições de tempo na estrada pela qual se vai trafegar - Foto: Agência Brasil / EBC

Entre dezembro e fevereiro, o movimento nas rodovias aumenta com o período de férias e festividades. Muitos brasileiros pegam a estrada para viajar. Um levantamento do Ministério do Turismo aponta que 28,6% dos brasileiros que vão viajar nessa época do ano irão de carro. Por isso, antes de partir, os turistas devem tomar cuidados básicos para evitar problemas no caminho.

Enquanto estiver planejando a viagem, o motorista precisa traçar a distância que vai percorrer. Desse modo, é possível definir pontos de parada pelo caminho e localizar postos de combustível. Foi o caso do corretor de imóveis Damasco Junior, morador de Brasília (DF). Ele vai viajar com a família para a praia de Porto Seguro (BA). A região Nordeste é a mais procurada pelos turistas neste trimestre: 50,8% dos viajantes afirmaram que pretendem ir a esses estados.

"Planejo o gasto que teremos com combustível, na ida e na volta, planejo o horário de saída de casa e onde tomaremos o café da manhã nesse primeiro dia da viagem", explica Junior. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que os motoristas façam paradas a cada 3 horas para descansar.

Antes de percorrer os 1,5 mil quilômetros de estrada até a Bahia, Junior conta que fez a revisão completa do veículo para evitar problemas no caminho. "Revisão geral, troca de óleo, calibragem dos pneus e pneu do step, observar se as lâmpadas de farol estão funcionando", frisou.

Além disso, o ideal é avaliar as condições do motor e o nível de água no radiador. Também é importante se certificar que o veículo está equipado com macaco, triângulo e chave de roda, que são equipamentos obrigatórios.

Para Junior, a redução dos custos do passeio indo de carro compensam o esforço extra na preparação para sair de casa. "Viajo de carro com minha esposa e dois filhos pelo menos uma vez por ano. Além de gastar menos, o momento junto da família sempre traz boas lembranças. Tenho certeza que cada viagem ficará na memória dos meus filhos para sempre, por isso faço de tudo para que seja um momento seguro e prazeroso para todos."

É importante já saber de antemão as condições de tempo na estrada pela qual se vai trafegar. A página do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informa sobre a situação do clima nas rodovias. Se chover, o motorista deve aumentar a distância do veículo da frente e acender os faróis.