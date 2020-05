Pista de Simulação em Vias Públicas volta a funcionar no Detran-MS após oito anos

Nesta pista o aluno tem um cenário mais próximo do real, inclusive com trânsito de outros motociclistas, o que contribui para que esse condutor esteja mais preparado”. - Foto: Divulgação

Após oito anos, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), reabriu a pista de Simulação em Vias Públicas. O local recebeu nova iluminação e sinalização, tanto vertical quanto horizontal. Agora, os alunos de CFC´s (Centros de Formação de Condutores) podem utilizar a pista das 5h às 20h para aulas de motocicleta e das 5h às 17h30 para as demais categorias.

O instrutor de trânsito tem autonomia para definir quantas horas/aulas devem ser desenvolvidas pelo aluno na pista que simula vias públicas e em que momento da sua aprendizagem, conforme o planejamento de ensino e a evolução do candidato. No processo de primeira habilitação são 20 horas/aulas obrigatórias.

Segundo a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho, a recuperação desse espaço é importante para que o candidato à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) tenha uma vivência mais específica do trânsito. “Não é recomendado que o ensino prático de direção de motocicleta seja feito em vias públicas, devido ao risco de acidentes. Nesta pista o aluno tem um cenário mais próximo do real, inclusive com trânsito de outros motociclistas, o que contribui para que esse condutor esteja mais preparado”.