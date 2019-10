Piloto brasileiro registra velocidade recorde na Ducati Panigale V4 S

O piloto Leandro Mello entrou na reta a cerca de 100 km/h e acelerou por 2.500 metros - Foto: Reprodução

O desafio foi realizado na pista principal do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF). Com 3.300 metros de extensão e 45 metros de largura, a pista foi palco da quebra de recorde de velocidade da nova superesportiva da Ducati, a Panigale V4 S, lançada no Brasil no último mês de setembro.



“Foram dias de preparação para colocar em prática a realização de um sonho pessoal: o de me tornar o piloto brasileiro mais rápido na pilotagem de duas motocicletas que hoje são consideradas as melhores superesportivas do mercado. De um lado a Ducati Panigale V4 S, a esportiva de maior potência à venda no país, com 214 cavalos e 175 quilos, homologada para uso em rua. E de outro lado a Kawasaki Ninja H2R, uma moto de produção seriada, somente por encomenda, e para uso exclusivo em pista,” explica Mello.



Recorde brasileiro com motos originais



O piloto Leandro Mello entrou na reta a cerca de 100 km/h e acelerou por 2.500 metros, deixando os 800 metros restantes para desaceleração.



Sob aferição do Instituto Mauá de Tecnologia - com equipamento de telemetria homologado para medir distância e velocidade do teste - o registro de velocidade da superesportiva da Ducati com todas as características originais de fábrica foi de 307,6 km/h de velocidade real.

Com esse feito o Brasil torna-se o país que registrou a mais alta velocidade já aferida neste modelo no mundo.



O recorde mundial era de 306 km/h, até então conquistado pela americana MCN (MotorcycleNews), também em pista de aeroporto.



Já o modelo Kawasaki Ninja H2R atingiu 337,1 km/h. Os números foram registrados no último dia 22 de setembro.